Вы оближете даже мангал: лучшие маринады для сочного шашлыка
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За такой шашлык близкие вас расцелуют
На улице теплеет и время проводить время с родными и жарить шашлыки. Несмотря на то, что традиционно для шашлыка принято брать свинину, нередко готовят это блюдо и из курицы — для этого отлично подойдут как куриные голени, так и окорочка, крылышки или грудка.
Вместе с UAportal поделимся рецептами лучших маринадов для куриного шашлыка – ингредиенты рассчитаны на 2 кг куриного мяса, а на маринование хватит и получаса. Уверены, что с таким маринадом гости точно будут облизывать мангал и благодарить вас за вкусные блюда.
Лучшие маринады для шашлыка
Кефирный маринад – он сделает курицу особенно нежной.
Ингредиенты:
- 500 г репчатого лука;
- чеснок по вкусу;
- 3 ст. л. растительного масла;
- приправа для курицы;
- 500 мл кефира любой жирности;
- 1 пучок петрушки.
Способ приготовления:
- Порежьте лук и чеснок, добавьте курицу и тщательно перемешайте с остальными ингредиентами.
- Оставьте мясо на полчаса. После указанного времени уберите зелень и готовьте на мангале или решетке.
Соево-имбирный маринад придаст курильщикам приятную остроту и интересный вкус.
Ингредиенты:
- 5-6 зубчиков чеснока;
- кусочек свежего имбиря;
- 150 мл соевого соуса;
- перец черный, соль, специи по вкусу.
Способ приготовления:
- Очистите имбирь от кожуры и измельчите вместе с чесноком.
- Смешайте их с соевым соусом, специями, курицей.
- Оставьте мясо на полчаса, затем пожарьте.
Медово-горчичный маринад позволит получить румяную корочку и придаст курице сладкий привкус.
Ингредиенты:
- 3-4 ст. л. меда;
- 2 ст. л. горчицы;
- 4 ст. л. растительного масла;
- молотая паприка и кориандр по вкусу;
- 2 луковицы.
Способ приготовления:
- Соедините мед, горчицу, масло, соль, паприку и кориандр.
- Добавьте нарезанный кольцами лук и курицу, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
- После указанного времени пожарьте мясо.
А вот в Грузии готовят мясо совсем по-другому. Там вообще не используются маринад.