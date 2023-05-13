Вы оближете даже мангал: лучшие маринады для сочного шашлыка

За такой шашлык близкие вас расцелуют

На улице теплеет и время проводить время с родными и жарить шашлыки. Несмотря на то, что традиционно для шашлыка принято брать свинину, нередко готовят это блюдо и из курицы — для этого отлично подойдут как куриные голени, так и окорочка, крылышки или грудка.

Вместе с UAportal поделимся рецептами лучших маринадов для куриного шашлыка – ингредиенты рассчитаны на 2 кг куриного мяса, а на маринование хватит и получаса. Уверены, что с таким маринадом гости точно будут облизывать мангал и благодарить вас за вкусные блюда.

Лучшие маринады для шашлыка

Кефирный маринад – он сделает курицу особенно нежной.

Ингредиенты:

500 г репчатого лука;

чеснок по вкусу;

3 ст. л. растительного масла;

приправа для курицы;

500 мл кефира любой жирности;

1 пучок петрушки.

Способ приготовления:

Порежьте лук и чеснок, добавьте курицу и тщательно перемешайте с остальными ингредиентами. Оставьте мясо на полчаса. После указанного времени уберите зелень и готовьте на мангале или решетке.

Соево-имбирный маринад придаст курильщикам приятную остроту и интересный вкус.

Ингредиенты:

5-6 зубчиков чеснока;

кусочек свежего имбиря;

150 мл соевого соуса;

перец черный, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

Очистите имбирь от кожуры и измельчите вместе с чесноком. Смешайте их с соевым соусом, специями, курицей. Оставьте мясо на полчаса, затем пожарьте.

Медово-горчичный маринад позволит получить румяную корочку и придаст курице сладкий привкус.

Ингредиенты:

3-4 ст. л. меда;

2 ст. л. горчицы;

4 ст. л. растительного масла;

молотая паприка и кориандр по вкусу;

2 луковицы.

Способ приготовления:

Соедините мед, горчицу, масло, соль, паприку и кориандр. Добавьте нарезанный кольцами лук и курицу, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут. После указанного времени пожарьте мясо.

А вот в Грузии готовят мясо совсем по-другому. Там вообще не используются маринад.