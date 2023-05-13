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Вы оближете даже мангал: лучшие маринады для сочного шашлыка

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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С лучшим маринадом шашлык станет идеальным
С лучшим маринадом шашлык станет идеальным. Фото klike.net

За такой шашлык близкие вас расцелуют

На улице теплеет и время проводить время с родными и жарить шашлыки. Несмотря на то, что традиционно для шашлыка принято брать свинину, нередко готовят это блюдо и из курицы — для этого отлично подойдут как куриные голени, так и окорочка, крылышки или грудка.

Вместе с UAportal поделимся рецептами лучших маринадов для куриного шашлыка – ингредиенты рассчитаны на 2 кг куриного мяса, а на маринование хватит и получаса. Уверены, что с таким маринадом гости точно будут облизывать мангал и благодарить вас за вкусные блюда.

Лучшие маринады для шашлыка

Кефирный маринад – он сделает курицу особенно нежной.

Ингредиенты:

  • 500 г репчатого лука;
  • чеснок по вкусу;
  • 3 ст. л. растительного масла;
  • приправа для курицы;
  • 500 мл кефира любой жирности;
  • 1 пучок петрушки.

Способ приготовления:

  1. Порежьте лук и чеснок, добавьте курицу и тщательно перемешайте с остальными ингредиентами.
  2. Оставьте мясо на полчаса. После указанного времени уберите зелень и готовьте на мангале или решетке.

Соево-имбирный маринад придаст курильщикам приятную остроту и интересный вкус.

Ингредиенты:

  • 5-6 зубчиков чеснока;
  • кусочек свежего имбиря;
  • 150 мл соевого соуса;
  • перец черный, соль, специи по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Очистите имбирь от кожуры и измельчите вместе с чесноком.
  2. Смешайте их с соевым соусом, специями, курицей.
  3. Оставьте мясо на полчаса, затем пожарьте.

Медово-горчичный маринад позволит получить румяную корочку и придаст курице сладкий привкус.

Ингредиенты:

  • 3-4 ст. л. меда;
  • 2 ст. л. горчицы;
  • 4 ст. л. растительного масла;
  • молотая паприка и кориандр по вкусу;
  • 2 луковицы.

Способ приготовления:

  1. Соедините мед, горчицу, масло, соль, паприку и кориандр.
  2. Добавьте нарезанный кольцами лук и курицу, тщательно перемешайте и оставьте на 30 минут.
  3. После указанного времени пожарьте мясо.

А вот в Грузии готовят мясо совсем по-другому. Там вообще не используются маринад.

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