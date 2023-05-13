Понадобится только три ингредиента: готовим необычные рулеты из кабачков

Разнооразить "кабачковое" меню легко

Кабачки всегда ассоциируются с летом и здоровым питанием. Это абсолютно оправданно, ведь в них столько пользы А еще из кабачков можно приготовить большое количество разных блюд – эти овощи можно жарить тушить, варить рагу, даже варить варенье.

Сегодня мы вам предлагаем приготовить на ужин нежные рулетики из кабачков и куриного филе по рецепту "Їсти". Всего несколько ингредиентов – и мы получаем вкусное блюдо без ущерба для фигуры.

Как приготовить кабачковые рулеты с куриным филе

Ингредиенты:

3 кабачка;

одно филе курицы;

60 г твердого творога;

2 зубчика чеснока;

30 г оливкового масла;

2 листика свежего базилика.

Способ приготовления:

Молодые кабачки промыть, обсушить, снять кожуру и порезать полосками шириной 0,5 см. Сыр натереть на терке. Разогреть духовку до 180 градусов. Противень застелить специальной бумагой для выпечки, выложить на него полоски кабачков, смазать оливковым маслом и посолить. Отправьте кабачки в духовку на 5 минут. В это время приготовить куриное филе. Комок нарезать тонкими полосками, отбить, добавить соль и перец по своему вкусу. Чеснок пропустить через пресс, добавить в курицу и оставить на 10 минут замариноваться. Кабачки достать из духовки, на каждую полоску сверху выложить курицу, посыпать тертым сыром, мелко изрезанным базиликом и аккуратно свернуть в тугие рулетики. Отправить духовку блюдо еще 30 минут.

Готовые рулетики с куриным филе можно подавать с любимым соусом. Приятного аппетита.