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Понадобится только три ингредиента: готовим необычные рулеты из кабачков

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Полезные кабачковые рулеты
Полезные кабачковые рулеты. Фото jisty.com.ua

Разнооразить "кабачковое" меню легко

Кабачки всегда ассоциируются с летом и здоровым питанием. Это абсолютно оправданно, ведь в них столько пользы А еще из кабачков можно приготовить большое количество разных блюд – эти овощи можно жарить тушить, варить рагу, даже варить варенье.

Сегодня мы вам предлагаем приготовить на ужин нежные рулетики из кабачков и куриного филе по рецепту "Їсти". Всего несколько ингредиентов – и мы получаем вкусное блюдо без ущерба для фигуры.

Как приготовить кабачковые рулеты с куриным филе

Ингредиенты:

  • 3 кабачка;
  • одно филе курицы;
  • 60 г твердого творога;
  • 2 зубчика чеснока;
  • 30 г оливкового масла;
  • 2 листика свежего базилика.

Способ приготовления:

  1. Молодые кабачки промыть, обсушить, снять кожуру и порезать полосками шириной 0,5 см.
  2. Сыр натереть на терке.
  3. Разогреть духовку до 180 градусов.
  4. Противень застелить специальной бумагой для выпечки, выложить на него полоски кабачков, смазать оливковым маслом и посолить. Отправьте кабачки в духовку на 5 минут.
  5. В это время приготовить куриное филе. Комок нарезать тонкими полосками, отбить, добавить соль и перец по своему вкусу. Чеснок пропустить через пресс, добавить в курицу и оставить на 10 минут замариноваться.
  6. Кабачки достать из духовки, на каждую полоску сверху выложить курицу, посыпать тертым сыром, мелко изрезанным базиликом и аккуратно свернуть в тугие рулетики.
  7. Отправить духовку блюдо еще 30 минут.

Готовые рулетики с куриным филе можно подавать с любимым соусом. Приятного аппетита.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Куриное филе #Готовим дома