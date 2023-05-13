Понадобится только три ингредиента: готовим необычные рулеты из кабачков
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Разнооразить "кабачковое" меню легко
Кабачки всегда ассоциируются с летом и здоровым питанием. Это абсолютно оправданно, ведь в них столько пользы А еще из кабачков можно приготовить большое количество разных блюд – эти овощи можно жарить тушить, варить рагу, даже варить варенье.
Сегодня мы вам предлагаем приготовить на ужин нежные рулетики из кабачков и куриного филе по рецепту "Їсти". Всего несколько ингредиентов – и мы получаем вкусное блюдо без ущерба для фигуры.
Как приготовить кабачковые рулеты с куриным филе
Ингредиенты:
- 3 кабачка;
- одно филе курицы;
- 60 г твердого творога;
- 2 зубчика чеснока;
- 30 г оливкового масла;
- 2 листика свежего базилика.
Способ приготовления:
- Молодые кабачки промыть, обсушить, снять кожуру и порезать полосками шириной 0,5 см.
- Сыр натереть на терке.
- Разогреть духовку до 180 градусов.
- Противень застелить специальной бумагой для выпечки, выложить на него полоски кабачков, смазать оливковым маслом и посолить. Отправьте кабачки в духовку на 5 минут.
- В это время приготовить куриное филе. Комок нарезать тонкими полосками, отбить, добавить соль и перец по своему вкусу. Чеснок пропустить через пресс, добавить в курицу и оставить на 10 минут замариноваться.
- Кабачки достать из духовки, на каждую полоску сверху выложить курицу, посыпать тертым сыром, мелко изрезанным базиликом и аккуратно свернуть в тугие рулетики.
- Отправить духовку блюдо еще 30 минут.
Готовые рулетики с куриным филе можно подавать с любимым соусом. Приятного аппетита.