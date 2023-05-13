Зачем в маринад для шашлыка добавлять киви: рецепт, который будут просить все
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Блюдо будет просто таять во рту
Шашлык – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго. Пожарить шашлык – это целое искусство, причем у каждого – свой рецепт.
Очень важно уметь правильно приготовить маринад, в котором будет настаиваться мясо. В чем только не маринуют мясо для шашлыка – и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Сегодня мы попробуем приготовить маринад из киви по рецепту "Смач". Этот фрукт размягчает белковые волокна и делает невероятно нежным. Поскольку свинина – достаточно сочное и мягкое мясо, то его не следует мариновать более полутора часов. Тогда мясо может "расползтись" на отдельные волокна, став слишком мягким.
Как приготовить маринад для шашлыка с киви
Ингредиенты:
- мясо – 1 кг;
- минеральная вода – 0,5 л;
- киви – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- соль и специи – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Натрите киви на терке или измельчите в блендере.
- Лук нарежьте колечками.
- Добавьте минеральную воду, соль и специи.
- Замаринуйте мясо, порезав порционными кусками.
- Не забывайте пробовать маринад. Дело в том, что минералка имеет соленый привкус, а киви кисло-сладкий. Поэтому важно регулировать вкус маринада по своим пристрастиям.
Если вам не хочется возиться с маринадом, есть более легкий рецепт шашлыка. Для него потребуется только минералка, пакет и 15 минут времени.