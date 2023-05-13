Укр

Зачем в маринад для шашлыка добавлять киви: рецепт, который будут просить все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Маринад с киви сделает ваш шашлык бесподобным
Маринад с киви сделает ваш шашлык бесподобным. Фото smachno.ua

Блюдо будет просто таять во рту

Шашлык – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго. Пожарить шашлык – это целое искусство, причем у каждого – свой рецепт.

Очень важно уметь правильно приготовить маринад, в котором будет настаиваться мясо. В чем только не маринуют мясо для шашлыка – и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Сегодня мы попробуем приготовить маринад из киви по рецепту "Смач". Этот фрукт размягчает белковые волокна и делает невероятно нежным. Поскольку свинина – достаточно сочное и мягкое мясо, то его не следует мариновать более полутора часов. Тогда мясо может "расползтись" на отдельные волокна, став слишком мягким.

Как приготовить маринад для шашлыка с киви

Ингредиенты:

  • мясо – 1 кг;
  • минеральная вода – 0,5 л;
  • киви – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • соль и специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Натрите киви на терке или измельчите в блендере.
  2. Лук нарежьте колечками.
  3. Добавьте минеральную воду, соль и специи.
  4. Замаринуйте мясо, порезав порционными кусками.
  5. Не забывайте пробовать маринад. Дело в том, что минералка имеет соленый привкус, а киви кисло-сладкий. Поэтому важно регулировать вкус маринада по своим пристрастиям.

Если вам не хочется возиться с маринадом, есть более легкий рецепт шашлыка. Для него потребуется только минералка, пакет и 15 минут времени.

Теги:
#Рецепт #Киви #Шашлык #Маринад #Готовим дома #маринад для шашлыка