Зачем в маринад для шашлыка добавлять киви: рецепт, который будут просить все

Блюдо будет просто таять во рту

Шашлык – основное блюдо любых пикников и просто отдыха на природе. Горячее сочное и нежное мясо, тающее во рту и отдающее дымком, запоминается надолго. Пожарить шашлык – это целое искусство, причем у каждого – свой рецепт.

Очень важно уметь правильно приготовить маринад, в котором будет настаиваться мясо. В чем только не маринуют мясо для шашлыка – и в вине, и в пиве, и в минеральной воде. Сегодня мы попробуем приготовить маринад из киви по рецепту "Смач". Этот фрукт размягчает белковые волокна и делает невероятно нежным. Поскольку свинина – достаточно сочное и мягкое мясо, то его не следует мариновать более полутора часов. Тогда мясо может "расползтись" на отдельные волокна, став слишком мягким.

Как приготовить маринад для шашлыка с киви

Ингредиенты:

мясо – 1 кг;

минеральная вода – 0,5 л;

киви – 2 шт.;

лук репчатый – 1 шт.;

соль и специи – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Натрите киви на терке или измельчите в блендере. Лук нарежьте колечками. Добавьте минеральную воду, соль и специи. Замаринуйте мясо, порезав порционными кусками. Не забывайте пробовать маринад. Дело в том, что минералка имеет соленый привкус, а киви кисло-сладкий. Поэтому важно регулировать вкус маринада по своим пристрастиям.

Если вам не хочется возиться с маринадом, есть более легкий рецепт шашлыка. Для него потребуется только минералка, пакет и 15 минут времени.