Никто не догадается, что он из дешевой курицы: секретный рецепт рулета из лаваша
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Приготовьте раз – и будете готовить его постоянно
Лаваш – идеальный помощник, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и интересное. Если вы уже радуете домашних вкусными и сытными конвертиками из лаваша, предлагаем вашему вниманию быстрый рулет из лаваша с куриным фаршем.
Блюдо просто и быстро готовится, еще и продукты нужны самые простые. Рецептом поделились на портале "Она".
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа;
- куриный фарш – 400 г.;
- лук – 4 шт.;
- яйца – 1 шт.;
- соль – 1 ч. л.;
- черный перец – 0,5 ч. л.;
- паприка – 1 ч. л.;
- сливочное масло;
- томат – 1 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- вода – 100 мл.
Способ приготовления:
- Для одного рулета нам понадобится два листа тонкого лаваша. Развернутый лист лаваша кладем на стол и смазываем его растопленным сливочным маслом.
- Выкладываем фарш в тарелку. Берем две репчатые луковицы и мелко их шинкуем. Лук перекладываем в миску к фаршу.
- Туда же разбиваем одно куриное яйцо и добавляем специи: соль, чёрный перец, паприка. Все хорошо перемешиваем. Половину фарша выкладываем на лист лаваша и равномерно распределяем его ровным слоем.
- Сверху накрываем вторым листом лаваша, хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом. Сверху выкладываем вторую половину фарша и так же его распределяем.
- Все аккуратно сворачиваем в рулет, утрамбовывая стенки. Рулет разрезаем на одинаковые части.
- Мелко режем еще две луковицы. Обжариваем их на растительном масле. Добавляем натертую морковь. Обжариваем лук с морковью примерно 4-5 минут.
- Затем берём один помидор, режем его мелким кубиком и добавляем к луку и моркови на сковородку. Добавляем специи: соль и черный перец по вкусу. Тушим примерно 2-3 минуты и наливаем в зажарку 100 миллилитров воды.
- Выкладываем сверху на зажарку нарезанные кусочки из лаваша, накрываем все крышкой. Тушим на среднем огне еще примерно 25-30 минут.
Блюдо получается очень вкусным и сытным. Подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего ужина. Приготовьте к такому рулету хрустящий салат из моркови – и не прогадаете.