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Никто не догадается, что он из дешевой курицы: секретный рецепт рулета из лаваша

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Блюдо станет украшением праздничного стола
Блюдо станет украшением праздничного стола. Фото slk.kh.ua

Приготовьте раз – и будете готовить его постоянно

Лаваш – идеальный помощник, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и интересное. Если вы уже радуете домашних вкусными и сытными конвертиками из лаваша, предлагаем вашему вниманию быстрый рулет из лаваша с куриным фаршем.

Блюдо просто и быстро готовится, еще и продукты нужны самые простые. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа;
  • куриный фарш – 400 г.;
  • лук – 4 шт.;
  • яйца – 1 шт.;
  • соль – 1 ч. л.;
  • черный перец – 0,5 ч. л.;
  • паприка – 1 ч. л.;
  • сливочное масло;
  • томат – 1 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • вода – 100 мл.

Способ приготовления:

  1. Для одного рулета нам понадобится два листа тонкого лаваша. Развернутый лист лаваша кладем на стол и смазываем его растопленным сливочным маслом.
  2. Выкладываем фарш в тарелку. Берем две репчатые луковицы и мелко их шинкуем. Лук перекладываем в миску к фаршу.
  3. Туда же разбиваем одно куриное яйцо и добавляем специи: соль, чёрный перец, паприка. Все хорошо перемешиваем. Половину фарша выкладываем на лист лаваша и равномерно распределяем его ровным слоем.
  4. Сверху накрываем вторым листом лаваша, хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом. Сверху выкладываем вторую половину фарша и так же его распределяем.
  5. Все аккуратно сворачиваем в рулет, утрамбовывая стенки. Рулет разрезаем на одинаковые части.
  6. Мелко режем еще две луковицы. Обжариваем их на растительном масле. Добавляем натертую морковь. Обжариваем лук с морковью примерно 4-5 минут.
  7. Затем берём один помидор, режем его мелким кубиком и добавляем к луку и моркови на сковородку. Добавляем специи: соль и черный перец по вкусу. Тушим примерно 2-3 минуты и наливаем в зажарку 100 миллилитров воды.
  8. Выкладываем сверху на зажарку нарезанные кусочки из лаваша, накрываем все крышкой. Тушим на среднем огне еще примерно 25-30 минут.

Блюдо получается очень вкусным и сытным. Подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего ужина. Приготовьте к такому рулету хрустящий салат из моркови – и не прогадаете.

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#Рецепт #Рулет #Закуска #Лаваш