Никто не догадается, что он из дешевой курицы: секретный рецепт рулета из лаваша

Приготовьте раз – и будете готовить его постоянно

Лаваш – идеальный помощник, когда нужно быстро приготовить что-нибудь вкусное и интересное. Если вы уже радуете домашних вкусными и сытными конвертиками из лаваша, предлагаем вашему вниманию быстрый рулет из лаваша с куриным фаршем.

Блюдо просто и быстро готовится, еще и продукты нужны самые простые. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

лаваш – 2 листа;

куриный фарш – 400 г.;

лук – 4 шт.;

яйца – 1 шт.;

соль – 1 ч. л.;

черный перец – 0,5 ч. л.;

паприка – 1 ч. л.;

сливочное масло;

томат – 1 шт.;

морковь – 2 шт.;

вода – 100 мл.

Способ приготовления:

Для одного рулета нам понадобится два листа тонкого лаваша. Развернутый лист лаваша кладем на стол и смазываем его растопленным сливочным маслом. Выкладываем фарш в тарелку. Берем две репчатые луковицы и мелко их шинкуем. Лук перекладываем в миску к фаршу. Туда же разбиваем одно куриное яйцо и добавляем специи: соль, чёрный перец, паприка. Все хорошо перемешиваем. Половину фарша выкладываем на лист лаваша и равномерно распределяем его ровным слоем. Сверху накрываем вторым листом лаваша, хорошо смазываем его растопленным сливочным маслом. Сверху выкладываем вторую половину фарша и так же его распределяем. Все аккуратно сворачиваем в рулет, утрамбовывая стенки. Рулет разрезаем на одинаковые части. Мелко режем еще две луковицы. Обжариваем их на растительном масле. Добавляем натертую морковь. Обжариваем лук с морковью примерно 4-5 минут. Затем берём один помидор, режем его мелким кубиком и добавляем к луку и моркови на сковородку. Добавляем специи: соль и черный перец по вкусу. Тушим примерно 2-3 минуты и наливаем в зажарку 100 миллилитров воды. Выкладываем сверху на зажарку нарезанные кусочки из лаваша, накрываем все крышкой. Тушим на среднем огне еще примерно 25-30 минут.

Блюдо получается очень вкусным и сытным. Подойдет как к праздничному столу, так и для домашнего ужина. Приготовьте к такому рулету хрустящий салат из моркови – и не прогадаете.