Лучший рецепт пирога: домашние будут просить его каждый день

Удивительное тесто, которое подойдет к любой начинке

Соленые пироги – универсальные. Они значительно полезнее жареных пирожков с начинкой. А еще, освоив один вид теста, можно бесконечно менять содержимое – и каждый раз блюдо будет разным.

Следующий пирог с грибами тоже совершенно универсален. Тесто удивительное, а начинка может быть любой. Фаворит среди пирогов. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты для теста:

Мука – 200 гр.;

Сливочное масло – 100 гр.;

Соль – 1/2 ч. л.;

Разрыхлитель — 1/2 ч. л.;

Сметана 20% — 4 ст. л.;

Для начинки:

Картофель — 300 гр.;

Лук – 1 шт.;

Грибы – 200 гр.;

Твердый сыр – 100 гр.;

Масло для жарки;

Соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

На терке натираем холодное сливочное масло. Пальцами перетираем его с мукой в крошку. Добавляем соль и разрыхлитель. Затем добавляем сметану, перемешиваем. Далее месим тесто. Пока готовите начинку, готовое тесто уложите в пакет и в холодильник. Грибы нарезаем и обжариваем с луком до золотистости, солим. Картофель отвариваем до полуготовности. Сыр натираем. Тесто делим наполовину. Одну часть раскатываем или распределяем руками по дну формы. Нижний слой – грибы с луком, дальше – тонко нарезанные ломтики картофеля, последний слой – натертый сыр. Закрываем пирог второй половиной теста, защипываем края. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 35-40 минут.

Хрустящая корочка, сытная и сочная начинка — такой простой, но удивительно вкусный пирог. Он – совершенно самостоятельное блюдо, но если есть желание, пока пирог печется, можно приготовить легкий салат из моркови.