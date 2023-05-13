Укр

Лучший рецепт пирога: домашние будут просить его каждый день

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Самый универсальный пирог
Самый универсальный пирог. Фото shuba.life

Удивительное тесто, которое подойдет к любой начинке

Соленые пироги – универсальные. Они значительно полезнее жареных пирожков с начинкой. А еще, освоив один вид теста, можно бесконечно менять содержимое – и каждый раз блюдо будет разным.

Следующий пирог с грибами тоже совершенно универсален. Тесто удивительное, а начинка может быть любой. Фаворит среди пирогов. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.

Ингредиенты для теста:

  • Мука – 200 гр.;
  • Сливочное масло – 100 гр.;
  • Соль – 1/2 ч. л.;
  • Разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
  • Сметана 20% — 4 ст. л.;

Для начинки:

  • Картофель — 300 гр.;
  • Лук – 1 шт.;
  • Грибы – 200 гр.;
  • Твердый сыр – 100 гр.;
  • Масло для жарки;
  • Соль и черный перец по вкусу.

Способ приготовления:

  1. На терке натираем холодное сливочное масло. Пальцами перетираем его с мукой в крошку. Добавляем соль и разрыхлитель.
  2. Затем добавляем сметану, перемешиваем. Далее месим тесто. Пока готовите начинку, готовое тесто уложите в пакет и в холодильник.
  3. Грибы нарезаем и обжариваем с луком до золотистости, солим. Картофель отвариваем до полуготовности. Сыр натираем.
  4. Тесто делим наполовину. Одну часть раскатываем или распределяем руками по дну формы. Нижний слой – грибы с луком, дальше – тонко нарезанные ломтики картофеля, последний слой – натертый сыр.
  5. Закрываем пирог второй половиной теста, защипываем края. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 35-40 минут.

Хрустящая корочка, сытная и сочная начинка — такой простой, но удивительно вкусный пирог. Он – совершенно самостоятельное блюдо, но если есть желание, пока пирог печется, можно приготовить легкий салат из моркови.

Теги:
#Рецепт #Грибы #Пиріг