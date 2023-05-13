Лучший рецепт пирога: домашние будут просить его каждый день
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Удивительное тесто, которое подойдет к любой начинке
Соленые пироги – универсальные. Они значительно полезнее жареных пирожков с начинкой. А еще, освоив один вид теста, можно бесконечно менять содержимое – и каждый раз блюдо будет разным.
Следующий пирог с грибами тоже совершенно универсален. Тесто удивительное, а начинка может быть любой. Фаворит среди пирогов. Рецептом поделились на портале Ukr.Media.
Ингредиенты для теста:
- Мука – 200 гр.;
- Сливочное масло – 100 гр.;
- Соль – 1/2 ч. л.;
- Разрыхлитель — 1/2 ч. л.;
- Сметана 20% — 4 ст. л.;
Для начинки:
- Картофель — 300 гр.;
- Лук – 1 шт.;
- Грибы – 200 гр.;
- Твердый сыр – 100 гр.;
- Масло для жарки;
- Соль и черный перец по вкусу.
Способ приготовления:
- На терке натираем холодное сливочное масло. Пальцами перетираем его с мукой в крошку. Добавляем соль и разрыхлитель.
- Затем добавляем сметану, перемешиваем. Далее месим тесто. Пока готовите начинку, готовое тесто уложите в пакет и в холодильник.
- Грибы нарезаем и обжариваем с луком до золотистости, солим. Картофель отвариваем до полуготовности. Сыр натираем.
- Тесто делим наполовину. Одну часть раскатываем или распределяем руками по дну формы. Нижний слой – грибы с луком, дальше – тонко нарезанные ломтики картофеля, последний слой – натертый сыр.
- Закрываем пирог второй половиной теста, защипываем края. Выпекаем в предварительно разогретой духовке при 200 градусах в течение 35-40 минут.
Хрустящая корочка, сытная и сочная начинка — такой простой, но удивительно вкусный пирог. Он – совершенно самостоятельное блюдо, но если есть желание, пока пирог печется, можно приготовить легкий салат из моркови.