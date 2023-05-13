Как у бабушки: лучший рецепт тоненьких, кружевных блинчиков

Приготовьте их раз – и другого рецепта уже не захотите

Золотистые, с дырочками, вкусные и в меру сладкие – все любят блины. Их можно как есть самостоятельно, так и интегрировать в более сложные блюда, такие как сытная мясная лазанья.

Рассказываем о рецепте заварного теста, с которым блины будут невероятны — золотистые, нежные, кружевные. Рецептом поделились на портале Smachne.menu.

Ингредиенты:

Куриное яйцо – 2 шт.

Мука пшеничная — 150 г

Соль – ½ ч. л.

Сахар песок — 1.5 ст. л.

Молоко коровье — 300 мл

Масло растительное – 2 ст. л.

кипяток — 200 мл

Способ приготовления:

В глубокую миску вбиваем два яйца комнатной температуры. Добавляем соль и сахар. Хорошо сбиваем венчиком. Добавляем в смесь яиц и сахара молоко. Перед добавлением в тесто его тоже следует подержать при комнатной температуре. Сразу ставим разогреваться сковороду. Просеиваем муку, вводим в полученную смесь порциями, чтобы не было комочков. Постоянно размешиваем. Доводим тесто до однородной смеси. Добавляем в тесто 2 ст. л. рафинированного масла. Последним отправляем в тесто кипяток. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом и начинаем жарить.

Блинчики готовятся очень быстро. У вас уже через 15 минут будет гора вкусности. Полейте ее домашней сгущенкой — и можно смаковать.