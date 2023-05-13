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Как у бабушки: лучший рецепт тоненьких, кружевных блинчиков

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Золотистые, мягкие, тоненькие – разве может быть что-то вкуснее
Золотистые, мягкие, тоненькие – разве может быть что-то вкуснее. Фото Freepik

Приготовьте их раз – и другого рецепта уже не захотите

Золотистые, с дырочками, вкусные и в меру сладкие – все любят блины. Их можно как есть самостоятельно, так и интегрировать в более сложные блюда, такие как сытная мясная лазанья.

Рассказываем о рецепте заварного теста, с которым блины будут невероятны — золотистые, нежные, кружевные. Рецептом поделились на портале Smachne.menu.

Ингредиенты:

  • Куриное яйцо – 2 шт.
  • Мука пшеничная — 150 г
  • Соль – ½ ч. л.
  • Сахар песок — 1.5 ст. л.
  • Молоко коровье — 300 мл
  • Масло растительное – 2 ст. л.
  • кипяток — 200 мл

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску вбиваем два яйца комнатной температуры. Добавляем соль и сахар. Хорошо сбиваем венчиком.
  2. Добавляем в смесь яиц и сахара молоко. Перед добавлением в тесто его тоже следует подержать при комнатной температуре. Сразу ставим разогреваться сковороду.
  3. Просеиваем муку, вводим в полученную смесь порциями, чтобы не было комочков. Постоянно размешиваем. Доводим тесто до однородной смеси.
  4. Добавляем в тесто 2 ст. л. рафинированного масла. Последним отправляем в тесто кипяток.
  5. Перед первым блинчиком смазываем сковороду растительным маслом и начинаем жарить.

Блинчики готовятся очень быстро. У вас уже через 15 минут будет гора вкусности. Полейте ее домашней сгущенкой — и можно смаковать.

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#Рецепт #Блинчики #Млинці