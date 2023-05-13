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Весна в банке: готовим бюджетное варенье из цветов сирени

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Ароматный сиреневый мед
Ароматный сиреневый мед. Фото ogorodnik.com

Готовить его совсем просто

Теперь, когда все цветет, так и хочется законсервировать это чувство общей свежести. И есть некоторые способы сделать это. Если вы уже готовили вино из одуванчиков, обязательно выйдите в поле или просто как можно дальше от дорог — за сиренью. Может вы удивитесь, но из этого волшебного весеннего цветка варят чудесное сиреневое варенье, которое по вкусу слегка напоминает гречишный мед.

Прежде чем начать готовить, следует отметить, что цвет и сорт сирени не имеет особого значения. Главное, чтобы цветы были свежими и не подвялыми. На портале "Этнософт" рассказали, как приготовить вкусное и нежное варенье из сирени.

Ингредиенты:

  • 0,5 кг цветов сирени (без стеблей);
  • 0,5 кг сахара;
  • 1 лимон;
  • 0,5л воды.

Способ приготовления:

  1. Кипятим в кастрюльке воду. Отделяем 1/3 цветов и засыпаем их в кипяток. Прикрываем кастрюлю крышкой и убираем ее из плиты. Пусть отвар остынет и настоится.
  2. Процеживаем отвар. Цветочки можно выбросить, они больше не нужны.
  3. Остальные цветы тщательно растираем с сахаром. Однородная паста, конечно, не получится, но и "кашки" будет достаточно.
  4. Всыпаем перетертые с сахаром цветы в отвар. Добавляем выжатый из лимона сок и варим варенье не менее 20 минут – пока не загустеет сироп до консистенции жидкого меда.
  5. Готовое сиреневое варенье разливаем по небольшим баночкам с крышками.

В таком виде заготовка может храниться несколько месяцев. Если же банки стерилизовать – то и до следующего цветения сирени.

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#Рецепт #Варенье #Сирень