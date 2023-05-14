Рецепт маринада, который превратит даже дешевые колбаски в ресторанное блюдо
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Маринад сделает лучшим любое блюдо
Трудно вообразить вылазку на природу без вкусного пикника. И если консервы и бутерброды уже надоели, лучшим вариантом будут колбаски для гриля. Они сильно экономят ваше время, но нередко по вкусу получаются пресными. Чтобы блюдо для трапезы на природе получилось аппетитным и вкусным, используют один нехитрый маринад.
Рецепт Рixelinform подойдёт не только для колбасок. С таким маринадом вкуснее станут даже самые дешевые сосиски. Добавка придаст блюду особый аромат, пикантность и сочность.
Ингредиенты:
- чеснок – 2 зубчика;
- мед – 2 ст. л.;
- томатная паста – 1 ст. л.;
- горчица зернистая – 1 ст. л.;
- острый молотый перец – щепотка;
- зира или кориандр молотый – 2 щепотки;
- сок лимона – 5 капель.
Способ приготовления:
- Зубчики чеснока нужно мелко натереть или прогнать через пресс.
- Чесночную массу необходимо смешать до однородного состояния с медом, томатной пастой, горчицей, перцем, кориандром (зирой), соком лимона.
- Получившуюся смесь кисточкой нанести на колбаски и отправить на гриль. Жарить до готовности.
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