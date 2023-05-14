Рецепт маринада, который превратит даже дешевые колбаски в ресторанное блюдо

Маринад сделает лучшим любое блюдо

Трудно вообразить вылазку на природу без вкусного пикника. И если консервы и бутерброды уже надоели, лучшим вариантом будут колбаски для гриля. Они сильно экономят ваше время, но нередко по вкусу получаются пресными. Чтобы блюдо для трапезы на природе получилось аппетитным и вкусным, используют один нехитрый маринад.

Рецепт Рixelinform подойдёт не только для колбасок. С таким маринадом вкуснее станут даже самые дешевые сосиски. Добавка придаст блюду особый аромат, пикантность и сочность.

Ингредиенты:

чеснок – 2 зубчика;

мед – 2 ст. л.;

томатная паста – 1 ст. л.;

горчица зернистая – 1 ст. л.;

острый молотый перец – щепотка;

зира или кориандр молотый – 2 щепотки;

сок лимона – 5 капель.

Способ приготовления:

Зубчики чеснока нужно мелко натереть или прогнать через пресс. Чесночную массу необходимо смешать до однородного состояния с медом, томатной пастой, горчицей, перцем, кориандром (зирой), соком лимона. Получившуюся смесь кисточкой нанести на колбаски и отправить на гриль. Жарить до готовности.

Если хочется что-нибудь необычное, приготовьте картофель с салом на мангале. Такой гарнир будут уминать за две щеки.