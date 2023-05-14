Рецепт сосисок на шпажках, которые сведут с ума ваших детей
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Необычные сосиски на шпажках восхитят всех вокруг
Сосиски обычно являются одним из самых любимых продуктов детишек. Если приготовить сосиску в кляре, она приобретет румяную корочку. Именно корочка делает блюдо таким привлекательным.
Shuba предлагает приготовить сосиски и в кляре на шпажках. Это хрустящее, легкое блюдо — отличное решение для детской вечеринки или для отдыха на природе.
Как приготовить сосиски на шпажках в кляре
Ингредиенты на 4 порции:
- сосиски — 8 шт.;
- мука пшеничная — 80 г;
- мука кукурузная — 100 г;
- яйца — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- разрыхлитель — 5 г;
- паприка молотая — 10 г;
- масло подсолнечное — 200 г.
Способ приготовления:
- Для кляра в миске соедините пшеничную и кукурузную муку, яйцо, молоко и паприку. Посолите, поперчите и перемешайте в однородную массу.
- Масло сильно нагрейте в сотейнике на среднем огне. Сосиски нарежьте кусочками длиной 3-4 см, наколите каждый на шпажку и окуните полностью в кляр. Опустите сосиски во фритюр и жарьте до золотисто-коричневого цвета (3-4 минуты), придерживая за шпажку.
- Выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.
Переложите их на блюдо и подавайте с томатным соусом! Приятного аппетита!