Рецепт сосисок на шпажках, которые сведут с ума ваших детей

Необычные сосиски на шпажках восхитят всех вокруг

Сосиски обычно являются одним из самых любимых продуктов детишек. Если приготовить сосиску в кляре, она приобретет румяную корочку. Именно корочка делает блюдо таким привлекательным.

Shuba предлагает приготовить сосиски и в кляре на шпажках. Это хрустящее, легкое блюдо — отличное решение для детской вечеринки или для отдыха на природе.

Как приготовить сосиски на шпажках в кляре

Ингредиенты на 4 порции:

сосиски — 8 шт.;

мука пшеничная — 80 г;

мука кукурузная — 100 г;

яйца — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

разрыхлитель — 5 г;

паприка молотая — 10 г;

масло подсолнечное — 200 г.

Способ приготовления:

Для кляра в миске соедините пшеничную и кукурузную муку, яйцо, молоко и паприку. Посолите, поперчите и перемешайте в однородную массу. Масло сильно нагрейте в сотейнике на среднем огне. Сосиски нарежьте кусочками длиной 3-4 см, наколите каждый на шпажку и окуните полностью в кляр. Опустите сосиски во фритюр и жарьте до золотисто-коричневого цвета (3-4 минуты), придерживая за шпажку. Выложите готовые сосиски на бумажные полотенца, чтобы они впитали лишний жир.

Переложите их на блюдо и подавайте с томатным соусом! Приятного аппетита!