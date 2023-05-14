Три ингредиента и казан - и забудете о шашлыках: рецепт картофеля с мясом

Блюдо готовится просто и съедается быстро

Самая необходимая вещь для отдыха на природе – казан. Еда в казане получается необычайно вкусной – так невозможно приготовить ни на сковороде, ни в духовке.

Сегодня мы расскажем, как приготовить картофель с мясом в котле по рецепту "Цесмак". Это блюдо отличается настолько необычным ароматом и сочностью, что точно понравится всем!

Как приготовить картофель с мясом в казане

Ингредиенты:

подсолнечное масло – 1 л;

картофель – 3 кг;

баранина 3 кг;

лук – 500 г;

вода – 150 мл;

петрушка – 1 пуч.;

соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Поставьте котел на костер и налейте в него подсолнечное масло, хорошо разогрейте. Почистите картофель и нарежьте большими брусочками. Нарежьте полукольцами репчатый лук. Разделите нарезанный картофель на части и обжарьте в котле до румяной корочки. Нарежьте мясо на средние куски и обжаривайте в котле на протяжении 15 минут, периодически переворачивая кусочки. Когда мясо приготовится, добавьте нарезанный лук и 150 г воды. Накройте котел крышкой и тушите мясо еще 30 минут. Затем отправьте в котел обжаренный картофель и перемешайте с мясом. Посолите и поперчите картофель и мясо по вкусу, добавьте любимые специи. Дайте картофелю с мясом немного постоять под закрытой крышкой. Выложите картофель с мясом на большое блюдо и посыпьте нарезанной петрушкой. Чтобы убрать излишки масла, можно застелить блюдо лавашем.

Кстати, вкусный лаваш можно приготовить самостоятельно. Вам для этого понадобится всего три ингредиента.