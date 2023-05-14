Три ингредиента и казан - и забудете о шашлыках: рецепт картофеля с мясом
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Блюдо готовится просто и съедается быстро
Самая необходимая вещь для отдыха на природе – казан. Еда в казане получается необычайно вкусной – так невозможно приготовить ни на сковороде, ни в духовке.
Сегодня мы расскажем, как приготовить картофель с мясом в котле по рецепту "Цесмак". Это блюдо отличается настолько необычным ароматом и сочностью, что точно понравится всем!
Как приготовить картофель с мясом в казане
Ингредиенты:
- подсолнечное масло – 1 л;
- картофель – 3 кг;
- баранина 3 кг;
- лук – 500 г;
- вода – 150 мл;
- петрушка – 1 пуч.;
- соль, черный перец молотый – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Поставьте котел на костер и налейте в него подсолнечное масло, хорошо разогрейте.
- Почистите картофель и нарежьте большими брусочками. Нарежьте полукольцами репчатый лук.
- Разделите нарезанный картофель на части и обжарьте в котле до румяной корочки.
- Нарежьте мясо на средние куски и обжаривайте в котле на протяжении 15 минут, периодически переворачивая кусочки.
- Когда мясо приготовится, добавьте нарезанный лук и 150 г воды.
- Накройте котел крышкой и тушите мясо еще 30 минут. Затем отправьте в котел обжаренный картофель и перемешайте с мясом.
- Посолите и поперчите картофель и мясо по вкусу, добавьте любимые специи. Дайте картофелю с мясом немного постоять под закрытой крышкой.
- Выложите картофель с мясом на большое блюдо и посыпьте нарезанной петрушкой. Чтобы убрать излишки масла, можно застелить блюдо лавашем.
Кстати, вкусный лаваш можно приготовить самостоятельно. Вам для этого понадобится всего три ингредиента.