Укр

Три ингредиента и казан - и забудете о шашлыках: рецепт картофеля с мясом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Вкусный картофель в казане
Вкусный картофель в казане. Фото cesmak.info

Блюдо готовится просто и съедается быстро

Самая необходимая вещь для отдыха на природе – казан. Еда в казане получается необычайно вкусной – так невозможно приготовить ни на сковороде, ни в духовке.

Сегодня мы расскажем, как приготовить картофель с мясом в котле по рецепту "Цесмак". Это блюдо отличается настолько необычным ароматом и сочностью, что точно понравится всем!

Как приготовить картофель с мясом в казане

Ингредиенты:

  • подсолнечное масло – 1 л;
  • картофель – 3 кг;
  • баранина 3 кг;
  • лук – 500 г;
  • вода – 150 мл;
  • петрушка – 1 пуч.;
  • соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Поставьте котел на костер и налейте в него подсолнечное масло, хорошо разогрейте.
  2. Почистите картофель и нарежьте большими брусочками. Нарежьте полукольцами репчатый лук.
  3. Разделите нарезанный картофель на части и обжарьте в котле до румяной корочки.
  4. Нарежьте мясо на средние куски и обжаривайте в котле на протяжении 15 минут, периодически переворачивая кусочки.
  5. Когда мясо приготовится, добавьте нарезанный лук и 150 г воды.
  6. Накройте котел крышкой и тушите мясо еще 30 минут. Затем отправьте в котел обжаренный картофель и перемешайте с мясом.
  7. Посолите и поперчите картофель и мясо по вкусу, добавьте любимые специи. Дайте картофелю с мясом немного постоять под закрытой крышкой.
  8. Выложите картофель с мясом на большое блюдо и посыпьте нарезанной петрушкой. Чтобы убрать излишки масла, можно застелить блюдо лавашем.

Кстати, вкусный лаваш можно приготовить самостоятельно. Вам для этого понадобится всего три ингредиента.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Баранина #Готовим дома