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Два ингредиента - и вам снесет голову: рецепт запеченного сыра

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Запеченный сыр в фарше - лучшая закуска
Запеченный сыр в фарше - лучшая закуска. Фото shuba.life

Простое блюдо без лишней возни

Хотели рецепт необычной закуски? Если в холодильнике есть сыр, считайте, вкуснейшее блюдо готово.

Сыр в фарше вкусен и сам по себе, но следует добавить к нему соус, как вы потеряете голову. Запеченный в фарше сыр по рецепту Shuba — это самое удачное сочетание, подходящее к домашней вечеринке любого формата. Аппетитные шарики в хрустящей панировке — просто, универсально, вкусно!

Как приготовить сыр, запеченный в фарше

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриный фарш — 400 г;
  • лук репчатый — 1 шт.;
  • яйца — 1 шт.;
  • сыр твердый — 150 г;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;
  • панировочные сухари — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Лук очистите и натрите на терку, зелень помойте и измельчите. Добавьте в фарш лук, зелень, яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте.
  2. Сыр нарежьте брусочками. Из фарша сделайте лепешки, посередине кладите брусочки сыра. Края фарша соедините и защипайте. Обваляйте изделия в панировочных сухарях и выложите на застеленный пергаментом противень.
  3. Поместите в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Подавайте блюдо горячим с любимым соусом.

Кстати, отличную заправку можно приготовить из грибов. Утонченный мягкий вкус заправки подчеркнет вкус блюда, но для ее приготовления вам потребуется совсем немного продуктов.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Закуска #Фарш #Готовим дома