Два ингредиента - и вам снесет голову: рецепт запеченного сыра
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Простое блюдо без лишней возни
Хотели рецепт необычной закуски? Если в холодильнике есть сыр, считайте, вкуснейшее блюдо готово.
Сыр в фарше вкусен и сам по себе, но следует добавить к нему соус, как вы потеряете голову. Запеченный в фарше сыр по рецепту Shuba — это самое удачное сочетание, подходящее к домашней вечеринке любого формата. Аппетитные шарики в хрустящей панировке — просто, универсально, вкусно!
Как приготовить сыр, запеченный в фарше
Ингредиенты на 4 порции:
- куриный фарш — 400 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- яйца — 1 шт.;
- сыр твердый — 150 г;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;
- панировочные сухари — 100 г.
Способ приготовления:
- Лук очистите и натрите на терку, зелень помойте и измельчите. Добавьте в фарш лук, зелень, яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте.
- Сыр нарежьте брусочками. Из фарша сделайте лепешки, посередине кладите брусочки сыра. Края фарша соедините и защипайте. Обваляйте изделия в панировочных сухарях и выложите на застеленный пергаментом противень.
- Поместите в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Подавайте блюдо горячим с любимым соусом.
Кстати, отличную заправку можно приготовить из грибов. Утонченный мягкий вкус заправки подчеркнет вкус блюда, но для ее приготовления вам потребуется совсем немного продуктов.