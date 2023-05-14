Два ингредиента - и вам снесет голову: рецепт запеченного сыра

Простое блюдо без лишней возни

Хотели рецепт необычной закуски? Если в холодильнике есть сыр, считайте, вкуснейшее блюдо готово.

Сыр в фарше вкусен и сам по себе, но следует добавить к нему соус, как вы потеряете голову. Запеченный в фарше сыр по рецепту Shuba — это самое удачное сочетание, подходящее к домашней вечеринке любого формата. Аппетитные шарики в хрустящей панировке — просто, универсально, вкусно!

Как приготовить сыр, запеченный в фарше

Ингредиенты на 4 порции:

куриный фарш — 400 г;

лук репчатый — 1 шт.;

яйца — 1 шт.;

сыр твердый — 150 г;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу;

панировочные сухари — 100 г.

Способ приготовления:

Лук очистите и натрите на терку, зелень помойте и измельчите. Добавьте в фарш лук, зелень, яйцо, соль, перец и тщательно перемешайте. Сыр нарежьте брусочками. Из фарша сделайте лепешки, посередине кладите брусочки сыра. Края фарша соедините и защипайте. Обваляйте изделия в панировочных сухарях и выложите на застеленный пергаментом противень. Поместите в разогретую до 180°C духовку на 30 минут. Подавайте блюдо горячим с любимым соусом.

Кстати, отличную заправку можно приготовить из грибов. Утонченный мягкий вкус заправки подчеркнет вкус блюда, но для ее приготовления вам потребуется совсем немного продуктов.