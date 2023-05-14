Хрустящая закуска и ни грамма масла: рецепт бесподобных кабачковых палочек
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Ароматная хрустинка никого не оставит равнодушным
Кабачки давно стали универсальным овощем. С ними можно приготовить самые разнообразные и вкусные блюда. Печёные и жареные, с фаршем и творогом, хрустящие и маринованные кабачки — всех не перечислишь!
Сегодня мы приготовим вкусную и простую закуску от "Скарбнички рецептів". Хрустящие и очень аппетитные кабачковые палочки станут отличным перекусом в любой ситуации.
Как приготовить кабачковые палочки
Ингредиенты:
- кабачки – 2 шт.;
- сметана – 200 г или 2 яйца;
- чеснок – 2 зуб.;
- сыр твердый – 100 г;
- соль, перец, специи – по вкусу;
- сухари панировочные – 100 г.
Способ приготовления:
- Режем кабачки брусочками, около 5 см в длину и около 1.5 – 2 см в толщину.
- Сметану заправляем тертым чесноком, солью, перцем, ароматными травами и специями по вкусу.
- Натираем на средней терке сыр твердый и смешиваем с панировочными сухарями.
- Сначала каждый кабачковый брусочек погружаем в сметанный соус, затем панируем в панировке из сыра и сухарей.
- Противень застилаем пергаментом и выкладываем брусочки.
- Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 25-30 минут.
Подавать блюдо лучше со сметанным соусом. Приятного аппетита!