Хрустящая закуска и ни грамма масла: рецепт бесподобных кабачковых палочек

Ароматная хрустинка никого не оставит равнодушным

Кабачки давно стали универсальным овощем. С ними можно приготовить самые разнообразные и вкусные блюда. Печёные и жареные, с фаршем и творогом, хрустящие и маринованные кабачки — всех не перечислишь!

Сегодня мы приготовим вкусную и простую закуску от "Скарбнички рецептів". Хрустящие и очень аппетитные кабачковые палочки станут отличным перекусом в любой ситуации.

Как приготовить кабачковые палочки

Ингредиенты:

кабачки – 2 шт.;

сметана – 200 г или 2 яйца;

чеснок – 2 зуб.;

сыр твердый – 100 г;

соль, перец, специи – по вкусу;

сухари панировочные – 100 г.

Способ приготовления:

Режем кабачки брусочками, около 5 см в длину и около 1.5 – 2 см в толщину. Сметану заправляем тертым чесноком, солью, перцем, ароматными травами и специями по вкусу. Натираем на средней терке сыр твердый и смешиваем с панировочными сухарями. Сначала каждый кабачковый брусочек погружаем в сметанный соус, затем панируем в панировке из сыра и сухарей. Противень застилаем пергаментом и выкладываем брусочки. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 25-30 минут.

Подавать блюдо лучше со сметанным соусом. Приятного аппетита!