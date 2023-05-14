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Хрустящая закуска и ни грамма масла: рецепт бесподобных кабачковых палочек

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Кабачковые палочки спасут вас от голода
Кабачковые палочки спасут вас от голода. Фото skarbnychka-retseptiv

Ароматная хрустинка никого не оставит равнодушным

Кабачки давно стали универсальным овощем. С ними можно приготовить самые разнообразные и вкусные блюда. Печёные и жареные, с фаршем и творогом, хрустящие и маринованные кабачки — всех не перечислишь!

Сегодня мы приготовим вкусную и простую закуску от "Скарбнички рецептів". Хрустящие и очень аппетитные кабачковые палочки станут отличным перекусом в любой ситуации.

Как приготовить кабачковые палочки

Ингредиенты:

  • кабачки – 2 шт.;
  • сметана – 200 г или 2 яйца;
  • чеснок – 2 зуб.;
  • сыр твердый – 100 г;
  • соль, перец, специи – по вкусу;
  • сухари панировочные – 100 г.

Способ приготовления:

  1. Режем кабачки брусочками, около 5 см в длину и около 1.5 – 2 см в толщину.
  2. Сметану заправляем тертым чесноком, солью, перцем, ароматными травами и специями по вкусу.
  3. Натираем на средней терке сыр твердый и смешиваем с панировочными сухарями.
  4. Сначала каждый кабачковый брусочек погружаем в сметанный соус, затем панируем в панировке из сыра и сухарей.
  5. Противень застилаем пергаментом и выкладываем брусочки.
  6. Выпекаем в заранее разогретой духовке до 180 градусов около 25-30 минут.

Подавать блюдо лучше со сметанным соусом. Приятного аппетита!

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