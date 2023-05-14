Рецепт салата, которого точно не останется на столе: три ингредиента - и блюдо готово

Попробуйте — и вы не пожалеете

При наличии небольшого куска вареного мяса можно быстро приготовить салат со свининой. Получится достаточно сытное блюдо, которое обязательно понравится сильной половинке.

Такой салат от "Бабусиних рецептів" настолько сытный, что он может заменить даже основное блюдо. Блюдо также отлично подойдет для праздничного стола.

Как приготовить салат из свинины

Ингредиенты:

свинина – 350 г;

подсолнечное масло – 100 мл;

морковь – 650 г;

соль – 1,5 ч. л.;

лук репчатый – 3 шт.;

уксус 70% – 2 ч. л.;

вода – 200 мл;

молотая паприка и черный молотый перец — на вкус.

Способ приготовления:

В кастрюлю с несоленой водой отправляем свинину, доводим мясо до кипения, снимаем пену с воды. Дальше нужно варить мясо на среднем огне до готовности. После охлаждения свинину нарезаем поперек волокон тонкой соломкой. В воду выливаем уксус, смешиваем. Заливаем уксусным раствором измельченное мясо, оставляем на полчаса мариноваться. Отвариваем морковь, измельчаем на большой терке, луковицы нарезаем полукольцами. В кастрюлю выкладываем первый морковный слой, а второй луковый. На луковый слой выкладываем измельченную свинину, предварительно убираем из мяса лишнюю жидкость. Слой свинины следует посолить. В сотейнике разогреваем масло до появления дыма. Слой свинины заливаем тонкой струйкой, перемешиваем все компоненты. Забираем салат в холодильник минимум на 8 часов.

Определить натуральность мяса можно с помощью спички. Полминутки — и вы уверены в его качестве.