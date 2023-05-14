Никто не откажется от такого "торта": невероятный копеечный праздничный салат

Это непросто, но вкус того стоит

Эффектные салаты к праздничному столу, вроде невероятной закуски "Ночь" — отдельная страница кулинарии. На них обычно уходит немало времени, но результат превосходит все надежды.

Рассказываем об одном из таких салатов – из маринованных огурцов и куриной печени. Он получается сочным и нежным. А еще выглядит эффектно на праздничном столе. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.

Ингредиенты:

Печень куриная — 250 г

Яйцо куриное — 3 шт.

Морковь — 1 шт

Лук красный — 1 шт.

Огурец маринованный — 3 шт.

Петрушка – 1/2 пуч.

Сок лимонный – 2 ст. л.

Для соуса:

Сметана — 3 ст. л.

Майонез – 3 ст. л.

Горчица (зернистая) – 1 ч. л.

Чеснок – 1 зуб.

Соль

Перец черный

Способ приготовления:

Заранее отвариваем яйца, куриную печень и морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками и маринуем в лимонном соке. Это занимает 10-15 минут, в это время можно заняться другими ингредиентами. Огурцы нарезаем кубиками того же размера, что и лук. Морковь натираем на крупной терке. Куриную печень довольно мелко нарезаем. Отделяем белки от желтков. Белки натираем на крупной терке, желтки – на мелкой. Для соуса смешиваем сметану, майонез, горчицу и измельченный чеснок. Солим и перчим. С лука и огурцов сливаем жидкость, слегка отжимаем овощи. Петрушку мелко. Собираем салат: на дно глубокого салатника выкладываем слой белков, смазываем соусом. Далее следует слой моркови, измельченная петрушка, соус. Выкладываем огурцы, слой лука, снова смазываем соусом. Последним слоем выкладываем куриную печень. Собирая салат, каждый слой немного прижимаем, утрамбовываем. Салатник прикрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой и ставим в морозилку на 15-20 минут. Через 20 минут достаем салатник из морозилки, накрываем его тарелкой и переворачиваем. Посыпаем его тертыми желтками.

Этот салат не только вкусен, но и очень эффектен – все спросят его рецепт. Просто как вкусная закуска "Хризантема".