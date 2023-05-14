Никто не откажется от такого "торта": невероятный копеечный праздничный салат
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Это непросто, но вкус того стоит
Эффектные салаты к праздничному столу, вроде невероятной закуски "Ночь" — отдельная страница кулинарии. На них обычно уходит немало времени, но результат превосходит все надежды.
Рассказываем об одном из таких салатов – из маринованных огурцов и куриной печени. Он получается сочным и нежным. А еще выглядит эффектно на праздничном столе. Рецептом поделились на портале Prosalat.com.
Ингредиенты:
- Печень куриная — 250 г
- Яйцо куриное — 3 шт.
- Морковь — 1 шт
- Лук красный — 1 шт.
- Огурец маринованный — 3 шт.
- Петрушка – 1/2 пуч.
- Сок лимонный – 2 ст. л.
- Для соуса:
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез – 3 ст. л.
- Горчица (зернистая) – 1 ч. л.
- Чеснок – 1 зуб.
- Соль
- Перец черный
Способ приготовления:
- Заранее отвариваем яйца, куриную печень и морковь. Лук нарезаем мелкими кубиками и маринуем в лимонном соке. Это занимает 10-15 минут, в это время можно заняться другими ингредиентами.
- Огурцы нарезаем кубиками того же размера, что и лук. Морковь натираем на крупной терке. Куриную печень довольно мелко нарезаем.
- Отделяем белки от желтков. Белки натираем на крупной терке, желтки – на мелкой. Для соуса смешиваем сметану, майонез, горчицу и измельченный чеснок. Солим и перчим.
- С лука и огурцов сливаем жидкость, слегка отжимаем овощи. Петрушку мелко.
- Собираем салат: на дно глубокого салатника выкладываем слой белков, смазываем соусом. Далее следует слой моркови, измельченная петрушка, соус. Выкладываем огурцы, слой лука, снова смазываем соусом.
- Последним слоем выкладываем куриную печень. Собирая салат, каждый слой немного прижимаем, утрамбовываем. Салатник прикрываем крышкой или затягиваем пищевой пленкой и ставим в морозилку на 15-20 минут.
- Через 20 минут достаем салатник из морозилки, накрываем его тарелкой и переворачиваем. Посыпаем его тертыми желтками.
Этот салат не только вкусен, но и очень эффектен – все спросят его рецепт. Просто как вкусная закуска "Хризантема".