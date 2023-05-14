Наестся вся семья: гигантский дерун с сырной начинкой

Быстро готовится, а съедается еще быстрее

Ароматные драники с корочкой – любимое блюдо многих. И они требуют много времени и усилий. В то же время предлагаем попробовать один гигантский дерун. Чтобы было еще вкуснее, зажарьте его с сырной начинкой.

Такое блюдо получается чрезвычайно ароматным, сытным и вкусным. Рецептом поделились на портале "Она".

Ингредиенты:

450 г картофеля;

100 г плавленого сыра;

яйцо;

20 г зеленого лука;

соль и специи по вкусу;

растительное масло для жарки.

Способ приготовления:

Измельчаем зеленый лук. Выкладываем в миску и добавляем яйцо. Все тщательно перемешиваем. Затем натираем плавленый творог. Отправляем его в другую миску. Затем очищаем картофель и натираем на мелкой терке. Сковороду смазываем растительным маслом. Выкладываем половину картофельной смеси и разравниваем по всей сковороде. Сверху выкладываем зеленый лук. Затем формируем слой из плавленого творога. Накрываем остальным картофелем и жарим под крышкой. Когда блюдо схватится и по комнате поплывут ароматы жареного картофеля – переворачиваем и готовим еще 7-8 минут.

Такой дерун нарезается как пицца – треугольничками. Блюдо станет отличным завтраком или перекусом для нескольких людей. Подайте ее со вкусным соусом на основе сметаны – и не пожалеете.