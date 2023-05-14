Любимый десерт детства: птичье молоко – самый простой десерт
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Удивите близких вкусными конфетами
Десерты без выпечки, такие как невероятный творожный торт, приходят на помощь, когда нет ни времени, ни сил на складные торты. Один из таких рецептов, многими любимый с детства — птичье молоко.
Кажется, что это очень сложно, но на самом деле его приготовление элементарно. theLime делится простым рецептом.
Ингредиенты:
- желатин (25 г)
- холодное молоко (150 мл)
- кисломолочный творог (350 г)
- сгущенка (200 г)
- сливки 33% (200 мл)
- шоколад (150 г)
- масло (2 ст. л.)
Способ приготовления:
- В холодное молоко высыпаем желатин и ждем, пока он набухнет. В это время очень холодные жирные сливки взбиваем с помощью миксера к мягким пикам.
- Смешиваем творог и сгущенку. Взбиваем их вместе блендером. Желатин растапливаем в микроволновке или водяной бане, добавляем в творожную массу, затем еще раз взбиваем.
- К творожной массе поэтапно добавляем взбитые сливки. Все еще раз перемешиваем и выливаем в смазанную растительным маслом форму.
- Отправляем застывать в холодильник примерно на 2 часа. В это время можно заняться глазурью.
- В небольшую кастрюлю высыпаем кусочки измельченного шоколада, добавляем растительное масло, растапливаем на среднем огне. Поливаем сверху десерт с желатином и ставим в холод на несколько часов. Можно нарезать начинку и обмокнуть в шоколаде каждый кусочек.
Лучше всего хранить готовый десерт в холодильнике. Эти сладости — идеальный вариант, когдак чаю или кофе в джезве хочется чего-то невероятного, и вместе с тем знакомого с детства.