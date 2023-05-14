Укр

Такой картофель будут просить каждый день: невероятное блюдо из трех простых продуктов

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Итальянский сыр придает картофелю невероятный вкус
Итальянский сыр придает картофелю невероятный вкус. Фото Simplekitchen

Простой рецепт самого вкусного гарнира

Рассказываем, как с помощью нескольких продуктов превратить любимый гарнир – картофель, в нечто гораздо интереснее, чем картофельное пюре. Речь идет о картофеле по-римски.

Это вкусный и аппетитный гарнир. Он идеально дополняет легкие блюда из мяса и рыбы. Рецептом поделились на портале Simplekitchen.

Ингредиенты:

  • 1 кг 600 г картофеля
  • 100 г тертого сыра пекорино романо
  • 100 мл цельного молока
  • оливковое масло
  • соль
  • перец

Способ приготовления:

  1. Моем и чистим от кожуры картофель. Нарезаем его кружочками толщиной примерно 2 мм.
  2. Смазываем края и дно прямоугольной формы для запекания размером около 18×24 см маслом. Посыпаем небольшим количеством тертого пекорино.
  3. Раскладываем треть ломтиков картофеля, немного внахлест, приправляем солью и перцем. Посыпаем еще тертым пекорино. То же самое повторяем со вторым слоем картофеля, солью, перцем и творогом.
  4. Раскладываем последнюю треть оставшегося картофеля. Добавляем соль, перец и засыпаем сыром.
  5. В форму для запекания наливаем молоко – спуская его с угла, а не наливая непосредственно на картофель. Выпекаем в предварительно разогретой до 220°C духовке примерно 40-45 минут. Еще один маркер готовности – золотистая корочка.

Картошку можно подавать уже через несколько минут после того, как достали ее из духовки. Этот рецепт чем-то похож на невероятный картофельный гратен, но еще проще.

Теги:
#Рецепт #Картофель #Гарниры