Такой картофель будут просить каждый день: невероятное блюдо из трех простых продуктов

Простой рецепт самого вкусного гарнира

Рассказываем, как с помощью нескольких продуктов превратить любимый гарнир – картофель, в нечто гораздо интереснее, чем картофельное пюре. Речь идет о картофеле по-римски.

Это вкусный и аппетитный гарнир. Он идеально дополняет легкие блюда из мяса и рыбы. Рецептом поделились на портале Simplekitchen.

Ингредиенты:

1 кг 600 г картофеля

100 г тертого сыра пекорино романо

100 мл цельного молока

оливковое масло

соль

перец

Способ приготовления:

Моем и чистим от кожуры картофель. Нарезаем его кружочками толщиной примерно 2 мм. Смазываем края и дно прямоугольной формы для запекания размером около 18×24 см маслом. Посыпаем небольшим количеством тертого пекорино. Раскладываем треть ломтиков картофеля, немного внахлест, приправляем солью и перцем. Посыпаем еще тертым пекорино. То же самое повторяем со вторым слоем картофеля, солью, перцем и творогом. Раскладываем последнюю треть оставшегося картофеля. Добавляем соль, перец и засыпаем сыром. В форму для запекания наливаем молоко – спуская его с угла, а не наливая непосредственно на картофель. Выпекаем в предварительно разогретой до 220°C духовке примерно 40-45 минут. Еще один маркер готовности – золотистая корочка.

Картошку можно подавать уже через несколько минут после того, как достали ее из духовки. Этот рецепт чем-то похож на невероятный картофельный гратен, но еще проще.