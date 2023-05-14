Такой картофель будут просить каждый день: невероятное блюдо из трех простых продуктов
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Простой рецепт самого вкусного гарнира
Рассказываем, как с помощью нескольких продуктов превратить любимый гарнир – картофель, в нечто гораздо интереснее, чем картофельное пюре. Речь идет о картофеле по-римски.
Это вкусный и аппетитный гарнир. Он идеально дополняет легкие блюда из мяса и рыбы. Рецептом поделились на портале Simplekitchen.
Ингредиенты:
- 1 кг 600 г картофеля
- 100 г тертого сыра пекорино романо
- 100 мл цельного молока
- оливковое масло
- соль
- перец
Способ приготовления:
- Моем и чистим от кожуры картофель. Нарезаем его кружочками толщиной примерно 2 мм.
- Смазываем края и дно прямоугольной формы для запекания размером около 18×24 см маслом. Посыпаем небольшим количеством тертого пекорино.
- Раскладываем треть ломтиков картофеля, немного внахлест, приправляем солью и перцем. Посыпаем еще тертым пекорино. То же самое повторяем со вторым слоем картофеля, солью, перцем и творогом.
- Раскладываем последнюю треть оставшегося картофеля. Добавляем соль, перец и засыпаем сыром.
- В форму для запекания наливаем молоко – спуская его с угла, а не наливая непосредственно на картофель. Выпекаем в предварительно разогретой до 220°C духовке примерно 40-45 минут. Еще один маркер готовности – золотистая корочка.
Картошку можно подавать уже через несколько минут после того, как достали ее из духовки. Этот рецепт чем-то похож на невероятный картофельный гратен, но еще проще.