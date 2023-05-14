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Идеален для первой жары: латвийский чай из сирени

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Как приготовить чай из сирени
Как приготовить чай из сирени. Фото Коллаж "Телеграфа"

Интересный напиток с утоляющей жажду горчинкой

Если вы уже готовили оригинальное сиреневое варенье, обязательно попробуйте заварить чай из цветов сирени. Его научились заваривать в Латвии. Вкус – просто невероятный. Он имеет характерную горчинку и отлично утоляет жажду.

Сирень для заваривания нужно собирать вдали от дорог, лучше всего – в сельской местности. По вкусу добавляется сахар, мед и лимон – для регулировки вкуса. Как приготовить этот напиток рассказали на портале food.segodnya.ua.

Ингредиенты:

  • 3 стакана цветков сирени;
  • 4 стакана кипятка;
  • лимон, сахар, мед или кленовый сироп для подачи.

Способ приготовления:

  1. Цветы сирени без зеленых чашелистиков помещаем в большую, желательно термостойкую емкость. Заливаем их крутым кипятком.
  2. Сосуд с чаем лучше оставить на ночь. Утром жидкость процеживаем. Цветы можно выбросить – весь вкус напитка они уже отдали.
  3. Теперь у нас есть заварка. Она ощутимо горькая. По своему вкусу разбавляем ее водой и добавляем подсластитель.

Также в чай можно добавить лимон. И, как и ароматный имбирный чай, его можно подавать холодным — со льдом.

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#Рецепт #Напиток #Чай #Сирень