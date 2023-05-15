"Убийца голода" из трех ингредиентов: рецепт сытной и бюджетной намазки

Это блюдо не требует особых ингредиентов

Иногда каждому из нас не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, обеда или ужина. Именно в этот момент на помощь приходят бутерброды, которые можно разнообразить с помощью вкусных и сытных намазок.

Если закончилась фантазия, возьмите баночку консервированного тунца и поэкспериментируйте. Именно таким образом появилась намазка по рецепту ProstoWay. Это отличный перекус в любое время суток, который не только прекрасно утолит чувство голода, но и поднимет настроение.

Как приготовить намазку из консервированного тунца

Ингредиенты:

1 банка тунца консервированного;

3 яйца;

2 свежих огурца;

майонез или сметана, горчица – по своему вкусу;

зеленый лук и горошек – по желанию.

Способ приготовления:

Слейте жидкость из тунца, переложите его в миску. Отварите яйца в течение 10 минут, дайте остыть и нарежьте кубиком. Огурцы помойте и тоже нарежьте мелкими кубиками. Добавьте яйца и огурцы в миску с тунцом и заправьте майонезом или сметаной с горчицей. Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Возьмите корочку хрустящего хлеба, выложите на него намазку. Блюдо готово, наслаждайтесь.

А нарезать хлеб можно по советам профессионалов. Так ваше блюдо будет не только вкусным и сытным, но и будет отлично выглядеть.