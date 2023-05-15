"Убийца голода" из трех ингредиентов: рецепт сытной и бюджетной намазки
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Это блюдо не требует особых ингредиентов
Иногда каждому из нас не хватает времени на приготовление полноценного завтрака, обеда или ужина. Именно в этот момент на помощь приходят бутерброды, которые можно разнообразить с помощью вкусных и сытных намазок.
Если закончилась фантазия, возьмите баночку консервированного тунца и поэкспериментируйте. Именно таким образом появилась намазка по рецепту ProstoWay. Это отличный перекус в любое время суток, который не только прекрасно утолит чувство голода, но и поднимет настроение.
Как приготовить намазку из консервированного тунца
Ингредиенты:
- 1 банка тунца консервированного;
- 3 яйца;
- 2 свежих огурца;
- майонез или сметана, горчица – по своему вкусу;
- зеленый лук и горошек – по желанию.
Способ приготовления:
- Слейте жидкость из тунца, переложите его в миску.
- Отварите яйца в течение 10 минут, дайте остыть и нарежьте кубиком.
- Огурцы помойте и тоже нарежьте мелкими кубиками.
- Добавьте яйца и огурцы в миску с тунцом и заправьте майонезом или сметаной с горчицей.
- Посолите, поперчите и тщательно перемешайте. Возьмите корочку хрустящего хлеба, выложите на него намазку. Блюдо готово, наслаждайтесь.
А нарезать хлеб можно по советам профессионалов. Так ваше блюдо будет не только вкусным и сытным, но и будет отлично выглядеть.