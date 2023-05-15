Находка для тех, кто спешит по утрам: рецепт омлета с сытной начинкой
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Бюджетное блюдо без хлопот
Вкусный домашний омлет с начинкой — идеальный сытный завтрак. Именно начинка придает блюду вкус, пользу и чувство сытости до самого обеда.
Ukr.Media рассказывает вкуснейший и несложный рецепт омлета с начинкой на сковороде. Это отличный вариант, если вы не знаете, что готовить на завтрак быстро и оригинально. Указанное количество ингредиентов рассчитано на сковороду 28 см.
Как приготовить омлет с начинкой
Ингредиенты:
- 3 яйца
- 1 помидор;
- 70 г сметаны;
- 20 мл молока;
- 5 г сливочного масла;
- щепотка соли;
- 40 г тертого творога;
- 10 г свежей зелени;
- 70 г колбасы.
Способ приготовления:
- В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко. Слегка взбейте венчиком смесь.
- На разогретую сковороду выложите сливочное масло и смажьте его.
- Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавьте огонь.
- Для начинки в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидор и колбасу кубиками, выложите в миску.
- Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. Сметану можно заменить майонезом.
- Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
- Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Омлет подавайте к столу горячим.
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