Находка для тех, кто спешит по утрам: рецепт омлета с сытной начинкой

Бюджетное блюдо без хлопот

Вкусный домашний омлет с начинкой — идеальный сытный завтрак. Именно начинка придает блюду вкус, пользу и чувство сытости до самого обеда.

Ukr.Media рассказывает вкуснейший и несложный рецепт омлета с начинкой на сковороде. Это отличный вариант, если вы не знаете, что готовить на завтрак быстро и оригинально. Указанное количество ингредиентов рассчитано на сковороду 28 см.

Как приготовить омлет с начинкой

Ингредиенты:

3 яйца

1 помидор;

70 г сметаны;

20 мл молока;

5 г сливочного масла;

щепотка соли;

40 г тертого творога;

10 г свежей зелени;

70 г колбасы.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко. Слегка взбейте венчиком смесь. На разогретую сковороду выложите сливочное масло и смажьте его. Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавьте огонь. Для начинки в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидор и колбасу кубиками, выложите в миску. Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. Сметану можно заменить майонезом. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Омлет подавайте к столу горячим.

Если яйца грязные, то их можно легко отмыть. Телеграф раньше рассказывал, как это правильно сделать.