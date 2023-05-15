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Находка для тех, кто спешит по утрам: рецепт омлета с сытной начинкой

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Сытный омлет - лучшее блюдо для завтрака
Сытный омлет - лучшее блюдо для завтрака. Фото harchi.info

Бюджетное блюдо без хлопот

Вкусный домашний омлет с начинкой — идеальный сытный завтрак. Именно начинка придает блюду вкус, пользу и чувство сытости до самого обеда.

Ukr.Media рассказывает вкуснейший и несложный рецепт омлета с начинкой на сковороде. Это отличный вариант, если вы не знаете, что готовить на завтрак быстро и оригинально. Указанное количество ингредиентов рассчитано на сковороду 28 см.

Как приготовить омлет с начинкой

Ингредиенты:

  • 3 яйца
  • 1 помидор;
  • 70 г сметаны;
  • 20 мл молока;
  • 5 г сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • 40 г тертого творога;
  • 10 г свежей зелени;
  • 70 г колбасы.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбейте яйца, посолите и добавьте молоко. Слегка взбейте венчиком смесь.
  2. На разогретую сковороду выложите сливочное масло и смажьте его.
  3. Вылейте подготовленный омлет и накройте крышкой, убавьте огонь.
  4. Для начинки в глубокую миску высыпьте натертый творог и зелень. Нарежьте помидор и колбасу кубиками, выложите в миску.
  5. Заправьте начинку сметаной и кропотливо перемешайте. Сметану можно заменить майонезом.
  6. Пропеченный с одной стороны омлет переверните и выложите на половину омлета подготовленную начинку. Второй половиной омлета накройте начинку и закройте сковороду крышкой.
  7. Продолжайте готовить на маленьком огне до тех пор, пока сыр в начинке не расплавится. Омлет подавайте к столу горячим.

Если яйца грязные, то их можно легко отмыть. Телеграф раньше рассказывал, как это правильно сделать.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома