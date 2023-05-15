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Подлива превратит котлеты в ресторанное блюдо: рецепт, который спросят все

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такую сметанно-луковую подливу сметут моментально
Такую сметанно-луковую подливу сметут моментально. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Приготовить идеальный обед — просто

Многие из нас очень любят ароматные, нежные и вкусные котлеты. Но если подать их не только с гарниром, но и с подливкой, получится просто невероятное блюдо.

Ароматная и аппетитная сметанно-луковая подлива по рецепту Pixelinform отлично подойдет не только к мясным или овощным котлетам, но и блюдам из рыбы или курицы. Если же вам она кажется чуть-чуть банальной, рекомендуем добавить немного крепкого бульона, белого вина или грибного настоя.

Как приготовить сметанно-луковую подливу к котлетам

Ингредиенты:

  • сладкая паприка молотая – 5 г;
  • белый лук салатный – 450 г;
  • питьевая вода – 240 мл;
  • просеянная мука пшеничная – 40 г;
  • сладкое сливочное масло размягченное – 60 г;
  • тертый мускатный орех – 4 г;
  • соль морская – по своему вкусу;
  • густая сметана – 140 мл;
  • крупномоленный черный перец – 5 г.

Способ приготовления:

  1. Лук почистить и промыть холодной водой, порезать. Переложить овощи в глубокую сковороду и несколько минут обжаривать в сливочном масле до прозрачности.
  2. Добавить муку, специи, тщательно перемешать ингредиенты, посолить и обжаривать в течение 2 минут.
  3. Влить сметану, добавить воду и перемешать сметанно-луковую подливку.
  4. Тушить подливку в течение 3 минут, слегка остудить и подавать с мясными сочными котлетами.

Ваши любимые котлеты могут быть еще лучше, если добавить туда один ингредиент. Он существенно изменит вкус блюд в лучшую сторону.

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