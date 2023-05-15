Подлива превратит котлеты в ресторанное блюдо: рецепт, который спросят все
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Приготовить идеальный обед — просто
Многие из нас очень любят ароматные, нежные и вкусные котлеты. Но если подать их не только с гарниром, но и с подливкой, получится просто невероятное блюдо.
Ароматная и аппетитная сметанно-луковая подлива по рецепту Pixelinform отлично подойдет не только к мясным или овощным котлетам, но и блюдам из рыбы или курицы. Если же вам она кажется чуть-чуть банальной, рекомендуем добавить немного крепкого бульона, белого вина или грибного настоя.
Как приготовить сметанно-луковую подливу к котлетам
Ингредиенты:
- сладкая паприка молотая – 5 г;
- белый лук салатный – 450 г;
- питьевая вода – 240 мл;
- просеянная мука пшеничная – 40 г;
- сладкое сливочное масло размягченное – 60 г;
- тертый мускатный орех – 4 г;
- соль морская – по своему вкусу;
- густая сметана – 140 мл;
- крупномоленный черный перец – 5 г.
Способ приготовления:
- Лук почистить и промыть холодной водой, порезать. Переложить овощи в глубокую сковороду и несколько минут обжаривать в сливочном масле до прозрачности.
- Добавить муку, специи, тщательно перемешать ингредиенты, посолить и обжаривать в течение 2 минут.
- Влить сметану, добавить воду и перемешать сметанно-луковую подливку.
- Тушить подливку в течение 3 минут, слегка остудить и подавать с мясными сочными котлетами.
Ваши любимые котлеты могут быть еще лучше, если добавить туда один ингредиент. Он существенно изменит вкус блюд в лучшую сторону.