Подлива превратит котлеты в ресторанное блюдо: рецепт, который спросят все

Приготовить идеальный обед — просто

Многие из нас очень любят ароматные, нежные и вкусные котлеты. Но если подать их не только с гарниром, но и с подливкой, получится просто невероятное блюдо.

Ароматная и аппетитная сметанно-луковая подлива по рецепту Pixelinform отлично подойдет не только к мясным или овощным котлетам, но и блюдам из рыбы или курицы. Если же вам она кажется чуть-чуть банальной, рекомендуем добавить немного крепкого бульона, белого вина или грибного настоя.

Как приготовить сметанно-луковую подливу к котлетам

Ингредиенты:

сладкая паприка молотая – 5 г;

белый лук салатный – 450 г;

питьевая вода – 240 мл;

просеянная мука пшеничная – 40 г;

сладкое сливочное масло размягченное – 60 г;

тертый мускатный орех – 4 г;

соль морская – по своему вкусу;

густая сметана – 140 мл;

крупномоленный черный перец – 5 г.

Способ приготовления:

Лук почистить и промыть холодной водой, порезать. Переложить овощи в глубокую сковороду и несколько минут обжаривать в сливочном масле до прозрачности. Добавить муку, специи, тщательно перемешать ингредиенты, посолить и обжаривать в течение 2 минут. Влить сметану, добавить воду и перемешать сметанно-луковую подливку. Тушить подливку в течение 3 минут, слегка остудить и подавать с мясными сочными котлетами.

Ваши любимые котлеты могут быть еще лучше, если добавить туда один ингредиент. Он существенно изменит вкус блюд в лучшую сторону.