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Сметут быстрее шашлыка: рецепт овощей на углях

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Овощи на углях могут быть вкуснее даже шашлыков
Овощи на углях могут быть вкуснее даже шашлыков. Фото shuba.life

Для вкусного блюда не обязательно долго возиться на кухне

Шашлык не обязательно должен быть мясным — отличной альтернативой мясному блюду может стать овощной на шпажках. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей, чтобы приготовить их на разогретых углях. Они станут отличной альтернативой мясному шашлыку.

Shuba рекомендует подготовить любимые овощи, посыпать их приправами, нанизать на шампуры и поджарить на углях. В процессе приготовления они становятся мягкими внутри и насыщаются дымом, а сверху покрываются коричневой корочкой. Такое потрясающее сочетание кабачков, перца, шампиньонов и помидоров станет центральным элементом вегетарианской трапезы или гарниром к следующему пикнику.

Как приготовить овощи на углях

Ингредиенты на 4 порции:

  • кабачок — 1 шт.;
  • перец сладкий — 2 шт.;
  • шампиньоны — 200 г;
  • лук красный репчатый — 1 шт.;
  • томаты черри — 200 г;
  • морковь — 1 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • прованские травы — 10 г;
  • оливковое масло — 30 мл;
  • зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры оставьте целыми.
  2. Все подготовленные ингредиенты сложите в миску, добавьте соль, перец, сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте.
  3. Нанизывайте на шампур все овощи поочередно. Жарьте на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая.
  4. Готовые овощи подавайте на шампурах.

К шашлыку можно также приготовить невероятный картофель с салом на мангале. С такими блюдами все точно забудут о мясе.

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