Сметут быстрее шашлыка: рецепт овощей на углях
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Для вкусного блюда не обязательно долго возиться на кухне
Шашлык не обязательно должен быть мясным — отличной альтернативой мясному блюду может стать овощной на шпажках. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей, чтобы приготовить их на разогретых углях. Они станут отличной альтернативой мясному шашлыку.
Shuba рекомендует подготовить любимые овощи, посыпать их приправами, нанизать на шампуры и поджарить на углях. В процессе приготовления они становятся мягкими внутри и насыщаются дымом, а сверху покрываются коричневой корочкой. Такое потрясающее сочетание кабачков, перца, шампиньонов и помидоров станет центральным элементом вегетарианской трапезы или гарниром к следующему пикнику.
Как приготовить овощи на углях
Ингредиенты на 4 порции:
- кабачок — 1 шт.;
- перец сладкий — 2 шт.;
- шампиньоны — 200 г;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- томаты черри — 200 г;
- морковь — 1 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- прованские травы — 10 г;
- оливковое масло — 30 мл;
- зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры оставьте целыми.
- Все подготовленные ингредиенты сложите в миску, добавьте соль, перец, сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте.
- Нанизывайте на шампур все овощи поочередно. Жарьте на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая.
- Готовые овощи подавайте на шампурах.
К шашлыку можно также приготовить невероятный картофель с салом на мангале. С такими блюдами все точно забудут о мясе.