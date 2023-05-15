Сметут быстрее шашлыка: рецепт овощей на углях

Для вкусного блюда не обязательно долго возиться на кухне

Шашлык не обязательно должен быть мясным — отличной альтернативой мясному блюду может стать овощной на шпажках. В следующий раз, когда вы поедете на природу, возьмите с собой побольше овощей, чтобы приготовить их на разогретых углях. Они станут отличной альтернативой мясному шашлыку.

Shuba рекомендует подготовить любимые овощи, посыпать их приправами, нанизать на шампуры и поджарить на углях. В процессе приготовления они становятся мягкими внутри и насыщаются дымом, а сверху покрываются коричневой корочкой. Такое потрясающее сочетание кабачков, перца, шампиньонов и помидоров станет центральным элементом вегетарианской трапезы или гарниром к следующему пикнику.

Как приготовить овощи на углях

Ингредиенты на 4 порции:

кабачок — 1 шт.;

перец сладкий — 2 шт.;

шампиньоны — 200 г;

лук красный репчатый — 1 шт.;

томаты черри — 200 г;

морковь — 1 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

прованские травы — 10 г;

оливковое масло — 30 мл;

зелень, соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Овощи и зелень вымойте и обсушите. Очистите лук, морковь и чеснок. Лук нарежьте средними кусочками, из перца удалите сердцевину и нарежьте его полосками. Кабачки и морковь нарежьте кружочками, грибы пополам. Помидоры оставьте целыми. Все подготовленные ингредиенты сложите в миску, добавьте соль, перец, сушеные травы, измельченный чеснок и зелень. Полейте все оливковым маслом и осторожно перемешайте. Нанизывайте на шампур все овощи поочередно. Жарьте на горячих углях до румяности, постоянно переворачивая. Готовые овощи подавайте на шампурах.

К шашлыку можно также приготовить невероятный картофель с салом на мангале. С такими блюдами все точно забудут о мясе.