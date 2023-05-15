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Такой шашлык просто растает во рту: готовим вкуснующее мясо за 15 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
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Автор
Самый нежный шашлык
Самый нежный шашлык. Фото vazhnoznat.com

С этим рецептом мясо растает во рту

Что может быть вкуснее любимого шашлыка? Однако многие рецепты предполагают долгое маринование мяса. А что делать, если решение полакомиться шашлыком пришло спонтанно?

В таком случае предлагаем вам простой рецепт "Главреда". За считанные минуты вы уже можете лакомиться блюдом. Такой шашлык просто растает во рту, и даже без долгого замачивания.

Как приготовить куриный шашлык

Ингредиенты:

  • филе куриное — 4 шт;
  • бекон — 200 гр;
  • чеснок — 1 зубчик;
  • соевый соус — 2 ч. л.;
  • укроп, петрушка, базилик, лук салатный — по вкусу;
  • оливковое масло.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе хорошо помыть, удалить кожу и разрезать на пополам. Накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.
  2. На каждый кусочек куриного филе переложить 3 слайса бекона.
  3. Разрезать пополам куриное филе и сворачиваем рулетики.
  4. Налить в отдельную пиалу оливковое масло, соевый соус, добавить чеснок, специи по вкусу и зелень. Хорошо перемешать маринад для куриного шашлыка.
  5. На шпажки надеть рулетики из курицы и бекона и обильно смазать маринадом.
  6. Разогреть гриль или переложить куриный шашлык на решетку.
  7. Пожарить приготовленный шашлык. Подавать блюдо из курицы с салатным фиолетовым луком.

Ранее мы рассказывали об ошибках при мариновании шашлыка. Не допускайте их — и ваше блюдо будет идеальным.

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#Рецепт #Шашлык #Готовим дома