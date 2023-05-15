Такой шашлык просто растает во рту: готовим вкуснующее мясо за 15 минут
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С этим рецептом мясо растает во рту
Что может быть вкуснее любимого шашлыка? Однако многие рецепты предполагают долгое маринование мяса. А что делать, если решение полакомиться шашлыком пришло спонтанно?
В таком случае предлагаем вам простой рецепт "Главреда". За считанные минуты вы уже можете лакомиться блюдом. Такой шашлык просто растает во рту, и даже без долгого замачивания.
Как приготовить куриный шашлык
Ингредиенты:
- филе куриное — 4 шт;
- бекон — 200 гр;
- чеснок — 1 зубчик;
- соевый соус — 2 ч. л.;
- укроп, петрушка, базилик, лук салатный — по вкусу;
- оливковое масло.
Способ приготовления:
- Куриное филе хорошо помыть, удалить кожу и разрезать на пополам. Накрыть пищевой пленкой и отбить мясо.
- На каждый кусочек куриного филе переложить 3 слайса бекона.
- Разрезать пополам куриное филе и сворачиваем рулетики.
- Налить в отдельную пиалу оливковое масло, соевый соус, добавить чеснок, специи по вкусу и зелень. Хорошо перемешать маринад для куриного шашлыка.
- На шпажки надеть рулетики из курицы и бекона и обильно смазать маринадом.
- Разогреть гриль или переложить куриный шашлык на решетку.
- Пожарить приготовленный шашлык. Подавать блюдо из курицы с салатным фиолетовым луком.
Ранее мы рассказывали об ошибках при мариновании шашлыка. Не допускайте их — и ваше блюдо будет идеальным.