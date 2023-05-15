Такой шашлык просто растает во рту: готовим вкуснующее мясо за 15 минут

С этим рецептом мясо растает во рту

Что может быть вкуснее любимого шашлыка? Однако многие рецепты предполагают долгое маринование мяса. А что делать, если решение полакомиться шашлыком пришло спонтанно?

В таком случае предлагаем вам простой рецепт "Главреда". За считанные минуты вы уже можете лакомиться блюдом. Такой шашлык просто растает во рту, и даже без долгого замачивания.

Как приготовить куриный шашлык

Ингредиенты:

филе куриное — 4 шт;

бекон — 200 гр;

чеснок — 1 зубчик;

соевый соус — 2 ч. л.;

укроп, петрушка, базилик, лук салатный — по вкусу;

оливковое масло.

Способ приготовления:

Куриное филе хорошо помыть, удалить кожу и разрезать на пополам. Накрыть пищевой пленкой и отбить мясо. На каждый кусочек куриного филе переложить 3 слайса бекона. Разрезать пополам куриное филе и сворачиваем рулетики. Налить в отдельную пиалу оливковое масло, соевый соус, добавить чеснок, специи по вкусу и зелень. Хорошо перемешать маринад для куриного шашлыка. На шпажки надеть рулетики из курицы и бекона и обильно смазать маринадом. Разогреть гриль или переложить куриный шашлык на решетку. Пожарить приготовленный шашлык. Подавать блюдо из курицы с салатным фиолетовым луком.

Ранее мы рассказывали об ошибках при мариновании шашлыка. Не допускайте их — и ваше блюдо будет идеальным.