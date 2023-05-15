Только баклажан, сосиска и яйцо: как за 20 минут приготовить шикарную закуску

Вкусое блюдо без лишней возни на кухне

Что может быть лучше витаминных сезонных овощей? Только вкусные блюда, приготовленные с ними!

Поэтому вместе с "Цесмак" расскажем, как приготовить жареные баклажаны с начинкой. Блюдо подойдет для любого повода – как праздничная закуска или быстрый завтрак для всей семьи.

Как приготовить жареные баклажаны с начинкой из яиц

Ингредиенты:

баклажан – 2 шт.;

яйцо – 3 шт.;

молочные сосиски – 1 шт.;

пшеничная мука – 1 ст. л.;

морковь – 0,5 шт.;

зеленый лук, соль, черный перец молотый – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Порезать баклажаны большими колечками. Поместите овощи в подсоленную воду на 5 минут. Затем промойте. Мелко нарезать зеленый лук, морковь и молочную сосиску. Смешайте все ингредиенты. С помощью ложки удалить серединку из каждого кусочка баклажана. Всю мякоть измельчите и добавьте к начинке. Взбейте яйца с солью и перцем. Добавьте яичную смесь в начинку. Также всыпьте муку и тщательно перемешайте. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Выложите баклажаны, а внутрь влейте начинку с помощью ложки. Накройте крышкой и готовьте в течение нескольких минут на малом огне. Переверните баклажаны с начинкой. Снова накройте сковороду крышкой и жарьте до готовности.

Жареные баклажаны с начинкой готовы. Подавайте блюдо горячим со свежей сметанкой или любимым соусом. Приятного аппетита!