Три продукта плюс заправка: вкусная намазка, которая должна быть в каждом холодильнике

Лучший перекус на всю семью

Бывает, что хочется перекусить, но времени на то, чтобы резать салат, нет. Зато в холодильнике завалялись уже отваренные яйца и баночка консервированного тунца. Кое-какой батон — и решение есть.

Ответ напрашивается сам собой. Сделайте вкусную намазку на бутерброды. Для хруста добавить немного свежего огурца, а всю массу заправьте несколькими каплями майонеза и горчицы. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

тунец консервированный

3 яйца

2 свежих огурца

0,5 ч. л. майонеза

0,5 ч. л. неострой горчицы

Способ приготовления:

Сливаем с тунца жидкость, толчем его вилкой и перекладываем в миску. Отваренные яйца нарезаем кубиком или мнем вилкой. Огурцы моем и тоже нарезаем мелким кубиком. Все перемешиваем. Добавляем майонез и горчицу. Перемешиваем снова. На этом этапе следует попробовать массу и, при необходимости, добавить немного соли.

Намазка готова. Если хотите, в состав можно ввести немного мелко нарезанной зелени. Еще вкуснее будет, если наносить ее не просто на хлеб, а поджарить ломтики и смазать их измельченным чесноком, чтобы получились аппетитные гренки.