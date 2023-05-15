Укр

Три продукта плюс заправка: вкусная намазка, которая должна быть в каждом холодильнике

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Готовится за считанные минуты
Готовится за считанные минуты. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Лучший перекус на всю семью

Бывает, что хочется перекусить, но времени на то, чтобы резать салат, нет. Зато в холодильнике завалялись уже отваренные яйца и баночка консервированного тунца. Кое-какой батон — и решение есть.

Ответ напрашивается сам собой. Сделайте вкусную намазку на бутерброды. Для хруста добавить немного свежего огурца, а всю массу заправьте несколькими каплями майонеза и горчицы. Рецептом поделились на ProstoWay.

Ингредиенты:

  • тунец консервированный
  • 3 яйца
  • 2 свежих огурца
  • 0,5 ч. л. майонеза
  • 0,5 ч. л. неострой горчицы

Способ приготовления:

  1. Сливаем с тунца жидкость, толчем его вилкой и перекладываем в миску. Отваренные яйца нарезаем кубиком или мнем вилкой.
  2. Огурцы моем и тоже нарезаем мелким кубиком. Все перемешиваем. Добавляем майонез и горчицу. Перемешиваем снова. На этом этапе следует попробовать массу и, при необходимости, добавить немного соли.

Намазка готова. Если хотите, в состав можно ввести немного мелко нарезанной зелени. Еще вкуснее будет, если наносить ее не просто на хлеб, а поджарить ломтики и смазать их измельченным чесноком, чтобы получились аппетитные гренки.

Теги:
#Рецепт #Салат #Тунец #намазка