Минимум ингредиентов и сил: как дешево приготовить дома чипсы

Это настолько просто, что магазинных вы больше не захотите

Картофельные чипсы в одном ряду с сырными шариками среди перечня любимых закусок. Но супермаркеты часто просят чуть ли не космические деньги за пачку, в которой едва набирается 100 грамм картофеля.

Потому чипсы можно приготовить дома. И на них не нужно тратить уйму времени и сил. Ингредиентов тоже нужно мало. Всё зависит только от того, сколько чипсов вы хотите приготовить. Рецептом поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

картофель;

соль;

масло;

любимые специи.

Способ приготовления:

Картофель нарезаем кружочками. Опускаем его на несколько минут в холодную воду, а затем отбрасываем на сито, чтобы стекала жидкость. Включаем духовку, чтобы разогревалась. Когда картофель подсох, поливаем его маслом. Добавляем соль и специи, перемешиваем руками. Стараемся, чтобы специи попали равномерно на каждый кусочек. Противень застилаем пергаментом. Выкладываем кружочки в один слой. Запекать чипсы нужно при температуре 180 градусов в течение 10 минут. Но следует следить – если они выглядят готовыми, а 10 минут еще не прошло – все равно доставайте.

Такие чипсы в несколько раз вкуснее магазинных. К ним можно приготовить вкусный творожный соус.