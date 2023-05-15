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Дети будут просить ее каждый день: рецепт полезной галеты с клубникой

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Вкусный способ отпраздновать появление клубники на прилавках
Вкусный способ отпраздновать появление клубники на прилавках. Фото Сегодня

Открываем сезон ягод вкусно

Если вы уже готовили ягодное мохито и успели избавиться от замороженной клубники из предыдущего сезона – самое время открывать новый. Ведь на рынках и прилавках наконец-то появляется сезонная клубника не "за все деньги".

Приготовьте из нее вкусную галету с сыром. Клубники понадобится всего 200 граммов, но она однозначно изменит вкус десерта. Рецептом поделился кулинарный блоггер Алекс Миль.

Ингредиенты для галеты:

  • 100 г кисломолочного творога
  • 80-110 г муки
  • 1 яйцо
  • 3 г разрыхлителя
  • щепотка соли
  • 5 г ванильного сахара

Для начинки:

  • 200 г клубники
  • 4-5 г кукурузного крахмала
  • 5 г ванильного сахара
  • 10 г сахара или заменителя

Способ приготовления:

  1. В тарелку вбрасываем яйцо и сыр. Перебиваем блендером в однородную массу.
  2. Добавляем щепотку соли, немного ванильного сахара и разрыхлителя и муку – ее может понадобиться больше, в зависимости от того, насколько сухой сыр. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягкое, немного липнуть к рукам.
  3. Заворачиваем тесто в пленку и оставляем на 15 мин при комнатной температуре. В это время займемся начинкой. Нарезаем клубнику, добавляем крахмал, немного ванильного сахара и сахар или заменитель. Перемешиваем.
  4. Поверхность хорошо присыпаем мукой. Раскатываем максимально тонко, и сразу перекладываем в форму, на пергамент.
  5. По центру теста выкладываем начинку, и легонько окучиваем. Пальцами, припыленными мукой, защипываем края.
  6. Бортики смазываем водой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления: 25-30 мин.

Галета получается вкусная, сытная и очень ароматная. Чтобы тесто было еще проще раскатывать, воспользуйтесь лайфхаком с тряпкой.

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#Рецепт #Клубника #Десерт