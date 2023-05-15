Дети будут просить ее каждый день: рецепт полезной галеты с клубникой
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Открываем сезон ягод вкусно
Если вы уже готовили ягодное мохито и успели избавиться от замороженной клубники из предыдущего сезона – самое время открывать новый. Ведь на рынках и прилавках наконец-то появляется сезонная клубника не "за все деньги".
Приготовьте из нее вкусную галету с сыром. Клубники понадобится всего 200 граммов, но она однозначно изменит вкус десерта. Рецептом поделился кулинарный блоггер Алекс Миль.
Ингредиенты для галеты:
- 100 г кисломолочного творога
- 80-110 г муки
- 1 яйцо
- 3 г разрыхлителя
- щепотка соли
- 5 г ванильного сахара
Для начинки:
- 200 г клубники
- 4-5 г кукурузного крахмала
- 5 г ванильного сахара
- 10 г сахара или заменителя
Способ приготовления:
- В тарелку вбрасываем яйцо и сыр. Перебиваем блендером в однородную массу.
- Добавляем щепотку соли, немного ванильного сахара и разрыхлителя и муку – ее может понадобиться больше, в зависимости от того, насколько сухой сыр. Замешиваем тесто. Оно должно получиться мягкое, немного липнуть к рукам.
- Заворачиваем тесто в пленку и оставляем на 15 мин при комнатной температуре. В это время займемся начинкой. Нарезаем клубнику, добавляем крахмал, немного ванильного сахара и сахар или заменитель. Перемешиваем.
- Поверхность хорошо присыпаем мукой. Раскатываем максимально тонко, и сразу перекладываем в форму, на пергамент.
- По центру теста выкладываем начинку, и легонько окучиваем. Пальцами, припыленными мукой, защипываем края.
- Бортики смазываем водой. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке. Время приготовления: 25-30 мин.
Галета получается вкусная, сытная и очень ароматная. Чтобы тесто было еще проще раскатывать, воспользуйтесь лайфхаком с тряпкой.