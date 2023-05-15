Вместо магазинного хлеба: пышные лепешки за считанные минуты
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Свежая домашняя выпечка обгоняет магазинную по всем пунктам
Хлеб всему голова. Украинцы привыкли есть много хлеба. Это не только дополнение к вкусному борщу, но и основа многих закусок, таких как аппетитные гренки.
Однако когда нет времени или возможности сбегать в магазин, на выручку приходят домашние рецепты. С легкостью заменят магазинный хлеб вкусные лепешки. Они не только очень быстро готовятся, но и требуют наличия только простых и доступных продуктов, информирует Ukr.Media.
Ингредиенты:
- 1 ч. л. сахара (5 гр.);
- 1 ч. л. соли (5 гр.);
- 1 ст. л. масла (10 мл);
- 1 ст. л. йогурта (20 гр.);
- 1 стакан теплого молока (200 мл);
- 1 ст. л. сухих дрожжей (7 гр.);
- 2,5 стакана муки (300 гр.).
Способ приготовления:
- Смешиваем в миске сахар, соль, дрожжи, растительное масло, йогурт и молоко. Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 20 минут – подрасти.
- Тесто делим на 12 частей. Каждый из них скатываем в шарик, а затем — в тоненькую лепешку.
- Заготовки выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем в разогретой предварительно духовке. Время приготовления – 6 минут при 250 градусах.
Такие лепешки отлично заменят покупной хлеб. Эта выпечка справится с этим так же хорошо, как и пончики с чесноком.