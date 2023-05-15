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Вместо магазинного хлеба: пышные лепешки за считанные минуты

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Альтернатива хлеба готовится очень быстро
Альтернатива хлеба готовится очень быстро. Фото Сегодня

Свежая домашняя выпечка обгоняет магазинную по всем пунктам

Хлеб всему голова. Украинцы привыкли есть много хлеба. Это не только дополнение к вкусному борщу, но и основа многих закусок, таких как аппетитные гренки.

Однако когда нет времени или возможности сбегать в магазин, на выручку приходят домашние рецепты. С легкостью заменят магазинный хлеб вкусные лепешки. Они не только очень быстро готовятся, но и требуют наличия только простых и доступных продуктов, информирует Ukr.Media.

Ингредиенты:

  • 1 ч. л. сахара (5 гр.);
  • 1 ч. л. соли (5 гр.);
  • 1 ст. л. масла (10 мл);
  • 1 ст. л. йогурта (20 гр.);
  • 1 стакан теплого молока (200 мл);
  • 1 ст. л. сухих дрожжей (7 гр.);
  • 2,5 стакана муки (300 гр.).

Способ приготовления:

  1. Смешиваем в миске сахар, соль, дрожжи, растительное масло, йогурт и молоко. Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 20 минут – подрасти.
  2. Тесто делим на 12 частей. Каждый из них скатываем в шарик, а затем — в тоненькую лепешку.
  3. Заготовки выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем в разогретой предварительно духовке. Время приготовления – 6 минут при 250 градусах.

Такие лепешки отлично заменят покупной хлеб. Эта выпечка справится с этим так же хорошо, как и пончики с чесноком.

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