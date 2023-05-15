Вместо магазинного хлеба: пышные лепешки за считанные минуты

Свежая домашняя выпечка обгоняет магазинную по всем пунктам

Хлеб всему голова. Украинцы привыкли есть много хлеба. Это не только дополнение к вкусному борщу, но и основа многих закусок, таких как аппетитные гренки.

Однако когда нет времени или возможности сбегать в магазин, на выручку приходят домашние рецепты. С легкостью заменят магазинный хлеб вкусные лепешки. Они не только очень быстро готовятся, но и требуют наличия только простых и доступных продуктов, информирует Ukr.Media.

Ингредиенты:

1 ч. л. сахара (5 гр.);

1 ч. л. соли (5 гр.);

1 ст. л. масла (10 мл);

1 ст. л. йогурта (20 гр.);

1 стакан теплого молока (200 мл);

1 ст. л. сухих дрожжей (7 гр.);

2,5 стакана муки (300 гр.).

Способ приготовления:

Смешиваем в миске сахар, соль, дрожжи, растительное масло, йогурт и молоко. Добавляем муку, замешиваем мягкое тесто. Оставляем его на 20 минут – подрасти. Тесто делим на 12 частей. Каждый из них скатываем в шарик, а затем — в тоненькую лепешку. Заготовки выкладываем на пергаментную бумагу. Выпекаем в разогретой предварительно духовке. Время приготовления – 6 минут при 250 градусах.

Такие лепешки отлично заменят покупной хлеб. Эта выпечка справится с этим так же хорошо, как и пончики с чесноком.