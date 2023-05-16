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Самый пикантный десерт в мире: рецепт австрийского торта "Захер"

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Торт "Захер" - лидер среди выпечки
Торт "Захер" - лидер среди выпечки. Фото shuba.life

Выпечка закрепит за вами славу опытного кулинара

Торт Захер – самый популярный торт в мире и визитка австрийской кухни. Этот невероятный супершоколадный торт с абрикосовым джемом появился в 19 веке благодаря 16-летнему австрийскому подмастерью Францу Захеру — именно он придумал торт для дипломата Маттерниха.

Наверняка вы не раз пробовали торт Захер: шоколадные лепешки, начинка из абрикосового джема, а сверху шоколадная мягкая глазурь. На самом деле рецепт этого торта от Shuba очень прост, а все ингредиенты найдутся у вас дома. Поэтому берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить торт "Захер"

Ингредиенты на 6 порций:

  • шоколад черный — 300 г;
  • мука пшеничная — 200 г;
  • масло сливочное — 150 г;
  • сахар — 150 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • какао — 1 ст. л.;
  • абрикосовый джем — 150 г;
  • сливки — 100 мл;
  • орехи — 50 г;
  • пудра сахарная — 2 ст. л.;
  • масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. 100 г шоколада растопите на водяной бане и немного охладите. В миске взбейте масло с сахаром до образования пышной массы. Отделите желтки от белков, добавьте желтки к маслу. В миску к взбитой массе просейте муку, всыпьте какао, измельченные орехи, растопленный шоколад и перемешайте.
  2. Белки взбейте в крутую пену и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте. Форму выстелите пергаментом, смажьте маслом и перелейте массу в форму. Выпекайте при температуре 180°С 1 час. Затем достаньте из духовки и дайте охладиться.
  3. Вытащите тесто из формы и разрежьте на два коржа. Смажьте нижний корж джемом, накройте вторым коржом и также покройте джемом.
  4. Для глазури оставшийся шоколад растопите со сливками. Сахарную пудру залейте 1 ст. л. воды и грейте 5 минут, соедините с шоколадной массой и перемешайте. Глазурью покройте верх и бока торта. Поставьте в холодильник на 1 час.

Когда гости на пороге, можно быстро приготовить пирог. Благодаря ему вы получите массу комплиментов.

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