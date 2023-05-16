Самый пикантный десерт в мире: рецепт австрийского торта "Захер"

Выпечка закрепит за вами славу опытного кулинара

Торт Захер – самый популярный торт в мире и визитка австрийской кухни. Этот невероятный супершоколадный торт с абрикосовым джемом появился в 19 веке благодаря 16-летнему австрийскому подмастерью Францу Захеру — именно он придумал торт для дипломата Маттерниха.

Наверняка вы не раз пробовали торт Захер: шоколадные лепешки, начинка из абрикосового джема, а сверху шоколадная мягкая глазурь. На самом деле рецепт этого торта от Shuba очень прост, а все ингредиенты найдутся у вас дома. Поэтому берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить торт "Захер"

Ингредиенты на 6 порций:

шоколад черный — 300 г;

мука пшеничная — 200 г;

масло сливочное — 150 г;

сахар — 150 г;

яйца — 3 шт.;

какао — 1 ст. л.;

абрикосовый джем — 150 г;

сливки — 100 мл;

орехи — 50 г;

пудра сахарная — 2 ст. л.;

масло подсолнечное — 1 ст. л.

Способ приготовления:

100 г шоколада растопите на водяной бане и немного охладите. В миске взбейте масло с сахаром до образования пышной массы. Отделите желтки от белков, добавьте желтки к маслу. В миску к взбитой массе просейте муку, всыпьте какао, измельченные орехи, растопленный шоколад и перемешайте. Белки взбейте в крутую пену и добавьте в тесто, аккуратно перемешайте. Форму выстелите пергаментом, смажьте маслом и перелейте массу в форму. Выпекайте при температуре 180°С 1 час. Затем достаньте из духовки и дайте охладиться. Вытащите тесто из формы и разрежьте на два коржа. Смажьте нижний корж джемом, накройте вторым коржом и также покройте джемом. Для глазури оставшийся шоколад растопите со сливками. Сахарную пудру залейте 1 ст. л. воды и грейте 5 минут, соедините с шоколадной массой и перемешайте. Глазурью покройте верх и бока торта. Поставьте в холодильник на 1 час.

Когда гости на пороге, можно быстро приготовить пирог. Благодаря ему вы получите массу комплиментов.