Готовим по маминому рецепту куриный суп с домашней лапшой

Удивите близких необычным первым блюдом

Чуть ли не с самого детства нам знаком куриный суп с овощами и лапшой — его любили готовить наши мамы. И неудивительно, ведь этот вкусный базовый вариант очень просто приготовить, а еще он очень легкий и полезный.

Готовится такое блюдо по рецепту Shuba легко и просто. Он не просто понравится вашим родным, а станет одним из самых любимых супов в вашей семье.

Как приготовить куриный суп с овощами и домашней лапшой

Ингредиенты на 5 порций

Для бульона:

курица — 0.5 шт.;

картофель — 2 шт.;

морковь — 1 шт.;

лук желтый репчатый — 1 шт.;

лавровый лист — 2 шт.;

перец душистый, горошек — 4 шт.;

укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу

Для лапши:

мука пшеничная — 360 г;

яйцо куриное, желток — 2 шт.;

вода — 150 мл.

Способы приготовления:

Курицу помойте, порежьте большими кусками. В кастрюлю налейте 3,5 л воды, положите куски курицы, лавровые листики, горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Варите на медленном огне около 1 часа. Когда бульон начнет закипать, снимите пену. Лук и морковь почистите, порежьте небольшими кубиками. Добавьте овощи в бульон. Варите на медленном огне еще около 30 минут. Затем добавьте чищенный и порезанный крупными кубиками картофель. Сделайте тесто для лапши. В миске смешайте муку с желтками. Перемешайте и постепенно вливайте воду. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и хорошо перемешайте его руками, пока оно не станет однородным и эластичным. Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Сверните "гармошкой"и порежьте поперек. Таким образом у вас получатся полоски из теста. Добавьте лапшу в бульон и варите еще около 7 минут. В конце добавьте мелко резанный укроп по вкусу.

Подавайте блюдо с ломтиками домашнего хлеба. Приятного аппетита!