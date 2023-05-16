Готовим по маминому рецепту куриный суп с домашней лапшой
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Удивите близких необычным первым блюдом
Чуть ли не с самого детства нам знаком куриный суп с овощами и лапшой — его любили готовить наши мамы. И неудивительно, ведь этот вкусный базовый вариант очень просто приготовить, а еще он очень легкий и полезный.
Готовится такое блюдо по рецепту Shuba легко и просто. Он не просто понравится вашим родным, а станет одним из самых любимых супов в вашей семье.
Как приготовить куриный суп с овощами и домашней лапшой
Ингредиенты на 5 порций
Для бульона:
- курица — 0.5 шт.;
- картофель — 2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- лук желтый репчатый — 1 шт.;
- лавровый лист — 2 шт.;
- перец душистый, горошек — 4 шт.;
- укроп, соль, перец черный молотый — по вкусу
Для лапши:
- мука пшеничная — 360 г;
- яйцо куриное, желток — 2 шт.;
- вода — 150 мл.
Способы приготовления:
- Курицу помойте, порежьте большими кусками. В кастрюлю налейте 3,5 л воды, положите куски курицы, лавровые листики, горошины душистого перца, соль и перец по вкусу. Варите на медленном огне около 1 часа. Когда бульон начнет закипать, снимите пену.
- Лук и морковь почистите, порежьте небольшими кубиками. Добавьте овощи в бульон. Варите на медленном огне еще около 30 минут. Затем добавьте чищенный и порезанный крупными кубиками картофель.
- Сделайте тесто для лапши. В миске смешайте муку с желтками. Перемешайте и постепенно вливайте воду. Присыпьте рабочую поверхность мукой, выложите тесто и хорошо перемешайте его руками, пока оно не станет однородным и эластичным.
- Раскатайте тесто в тонкий прямоугольный пласт. Сверните "гармошкой"и порежьте поперек. Таким образом у вас получатся полоски из теста. Добавьте лапшу в бульон и варите еще около 7 минут. В конце добавьте мелко резанный укроп по вкусу.
Подавайте блюдо с ломтиками домашнего хлеба. Приятного аппетита!