Получится полезней и дешевле магазинного: как приготовить домашний майонез
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Несколько ингредиентов и пару минут времени — и любимый соус готов
Майонез – это один из самых распространенных соусов, который любят и дети, и взрослые. Готовить майонез довольно просто, а самое главное – этот соус сможет самое обычное блюдо превратить в настоящее произведение искусства. В домашнем майонезе нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса. Потому есть домашний майонез не только вкусно, но и безопасно.
Попытайтесь приготовить эту любимую заправку по рецепту "Ідей для сніданку та вечері". Если вы будете заправлять ваши салаты этим соусом, ваши родные с благодарностью будут есть не только вкусную, но и здоровую пищу.
Как приготовить домашний майонез
Ингредиенты:
- 2 сырых яичных желтка;
- 300 – 340 мл масла без запаха;
- 1 ст. л нежной горчицы;
- соль;
- 1 ч. л сахара;
- черный молотый перец – по вкусу;
- 1/3 лимона (сок);
- 50 г йогурта или сметаны.
Способ приготовления:
- В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу.
- Тонкой струйкой вливаем в массу масло и взбиваем.
- Добавляем в массу сок лимонный, перемешиваем и вливаем воду. Все тщательно перемешиваем. Соус готов, приятного аппетита.
Кстати, один ингредиент может превратить сметану в полезный майонез. Это отличная альтернатива популярному соусу.