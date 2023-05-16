Получится полезней и дешевле магазинного: как приготовить домашний майонез

Несколько ингредиентов и пару минут времени — и любимый соус готов

Майонез – это один из самых распространенных соусов, который любят и дети, и взрослые. Готовить майонез довольно просто, а самое главное – этот соус сможет самое обычное блюдо превратить в настоящее произведение искусства. В домашнем майонезе нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса. Потому есть домашний майонез не только вкусно, но и безопасно.

Попытайтесь приготовить эту любимую заправку по рецепту "Ідей для сніданку та вечері". Если вы будете заправлять ваши салаты этим соусом, ваши родные с благодарностью будут есть не только вкусную, но и здоровую пищу.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

2 сырых яичных желтка;

300 – 340 мл масла без запаха;

1 ст. л нежной горчицы;

соль;

1 ч. л сахара;

черный молотый перец – по вкусу;

1/3 лимона (сок);

50 г йогурта или сметаны.

Способ приготовления:

В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу. Тонкой струйкой вливаем в массу масло и взбиваем. Добавляем в массу сок лимонный, перемешиваем и вливаем воду. Все тщательно перемешиваем. Соус готов, приятного аппетита.

Кстати, один ингредиент может превратить сметану в полезный майонез. Это отличная альтернатива популярному соусу.