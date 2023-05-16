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Получится полезней и дешевле магазинного: как приготовить домашний майонез

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Майонез можно приготовить и дома
Майонез можно приготовить и дома. Фото dityinfo.com

Несколько ингредиентов и пару минут времени — и любимый соус готов

Майонез – это один из самых распространенных соусов, который любят и дети, и взрослые. Готовить майонез довольно просто, а самое главное – этот соус сможет самое обычное блюдо превратить в настоящее произведение искусства. В домашнем майонезе нет ни консервантов, ни красителей, ни усилителей вкуса. Потому есть домашний майонез не только вкусно, но и безопасно.

Попытайтесь приготовить эту любимую заправку по рецепту "Ідей для сніданку та вечері". Если вы будете заправлять ваши салаты этим соусом, ваши родные с благодарностью будут есть не только вкусную, но и здоровую пищу.

Как приготовить домашний майонез

Ингредиенты:

  • 2 сырых яичных желтка;
  • 300 – 340 мл масла без запаха;
  • 1 ст. л нежной горчицы;
  • соль;
  • 1 ч. л сахара;
  • черный молотый перец – по вкусу;
  • 1/3 лимона (сок);
  • 50 г йогурта или сметаны.

Способ приготовления:

  1. В чаше для миксера соединяем желтки, соль, сахар, горчицу и чёрный перец. Тщательно взбиваем массу.
  2. Тонкой струйкой вливаем в массу масло и взбиваем.
  3. Добавляем в массу сок лимонный, перемешиваем и вливаем воду. Все тщательно перемешиваем. Соус готов, приятного аппетита.

Кстати, один ингредиент может превратить сметану в полезный майонез. Это отличная альтернатива популярному соусу.

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