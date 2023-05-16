Разлетится с тарелок за секунду: самый вкусный в мире рецепт картошки по-селянски
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Приготовить такое блюдо совсем несложно
Картофель по-селянски в духовке является вкусным блюдом, которое украсит ваш стол. Такое блюдо смотрится очень красиво, но главное — золотистый и аппетитный картофель будет удивительно вкусным. Хрустящая корочка и нежная серединка блюда понравятся всем домочадцам.
Изысканный картофель по рецепту "Главреда" так быстро готовится, что вы не успеете глазом моргнуть. Для блюда вам понадобятся вкусные специи и сушеный чеснок.
Как приготовить картофель по-селянски в духовке
Ингредиенты:
- картошка — 500 гр;
- соевый соус — 2 ст. л.;
- соль, специи к картошке — по вкусу;
- сухой чеснок, укроп — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картошку хорошо помыть и порезать на дольки.
- Смешать соль, специи к картошке и соевый соус в отдельной тарелке. В смеси специй и соевого соуса замариновать картофель, хорошо перемешать руками.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой. Переложить в него картошку по-селянски.
- Немного посыпать картошку сушеным чесноком и зеленью, можно посыпать картошку кунжутом, семенами льна.
- Выпекать картофель по-селянски в духовке не больше 30 минут до золотистой корочки.
Подавать картофель по-селянски с любимым соусом. Такая заправка сделает блюдо еще вкуснее.