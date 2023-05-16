Разлетится с тарелок за секунду: самый вкусный в мире рецепт картошки по-селянски

Приготовить такое блюдо совсем несложно

Картофель по-селянски в духовке является вкусным блюдом, которое украсит ваш стол. Такое блюдо смотрится очень красиво, но главное — золотистый и аппетитный картофель будет удивительно вкусным. Хрустящая корочка и нежная серединка блюда понравятся всем домочадцам.

Изысканный картофель по рецепту "Главреда" так быстро готовится, что вы не успеете глазом моргнуть. Для блюда вам понадобятся вкусные специи и сушеный чеснок.

Как приготовить картофель по-селянски в духовке

Ингредиенты:

картошка — 500 гр;

соевый соус — 2 ст. л.;

соль, специи к картошке — по вкусу;

сухой чеснок, укроп — по вкусу.

Способ приготовления:

Картошку хорошо помыть и порезать на дольки. Смешать соль, специи к картошке и соевый соус в отдельной тарелке. В смеси специй и соевого соуса замариновать картофель, хорошо перемешать руками. Разогреть духовку до 200 градусов. Деко для выпекания застелить пергаментной бумагой. Переложить в него картошку по-селянски. Немного посыпать картошку сушеным чесноком и зеленью, можно посыпать картошку кунжутом, семенами льна. Выпекать картофель по-селянски в духовке не больше 30 минут до золотистой корочки.

Подавать картофель по-селянски с любимым соусом. Такая заправка сделает блюдо еще вкуснее.