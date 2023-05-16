Десерт просто нарасхват: необычный рецепт тарталеток с ягодами и кремом
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
От такого десерта глаз не отведешь!
В это время невозможно удержаться от соблазна использовать на всю катушку сезонные ягоды. Именно поэтому тарталетки с кремом и ягодами – отличный вариант идеального витаминного десерта.
Сладость по рецепту Shuba не оставит никого равнодушным. Такие тарталетки не просто красивые, но и легкие в приготовлении, а ягоды можно менять в зависимости от сезона.
Поэтому берем продукты и начинаем готовить.
Как приготовить тарталетки с ягодами и кремом
Ингредиенты на 8 порций
Для теста:
- мука пшеничная — 300 г;
- масло сливочное — 200 г;
- яйца — 1 шт.;
- сахар — 100 г.
Для крема:
- молоко — 400 мл;
- яйца — 2 шт.;
- крахмал — 30 г;
- сахар ванильный — 10 г;
- сахар — 100 г.
Для декора:
- голубика — 100 г;
- клубника — 100 г.
Способ приготовления:
- Муку смешайте с маслом, добавьте сахар, яйцо и замесите эластичное тесто. Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
- Затем тоненько раскатайте тесто, вырежьте кружочки и разложите их по формочкам. Поколите вилкой и выпекайте 15 минут при температуре 180 °C.
- Для крема молоко вскипятите, добавьте взбитые с сахаром яйца, крахмал, ванильный сахар, хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Доведите до кипения и выключите. Дайте остыть.
- Голубику и клубнику помойте и обсушите. Клубнику разрежьте пополам. Готовые тарталетки наполните кремом и сверху украсьте ягодами.
А чтобы тесто было легче раскатывать, воспользуйтесь трюком с тряпкой. Така приготовление тарталеток будет еще проще.