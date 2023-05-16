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Десерт просто нарасхват: необычный рецепт тарталеток с ягодами и кремом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Красивые, вкусные тарталетки с ягодами и кремом
Красивые, вкусные тарталетки с ягодами и кремом. Фото shuba.life

От такого десерта глаз не отведешь!

В это время невозможно удержаться от соблазна использовать на всю катушку сезонные ягоды. Именно поэтому тарталетки с кремом и ягодами – отличный вариант идеального витаминного десерта.

Сладость по рецепту Shuba не оставит никого равнодушным. Такие тарталетки не просто красивые, но и легкие в приготовлении, а ягоды можно менять в зависимости от сезона.

Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить тарталетки с ягодами и кремом

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

  • мука пшеничная — 300 г;
  • масло сливочное — 200 г;
  • яйца — 1 шт.;
  • сахар — 100 г.

Для крема:

  • молоко — 400 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • крахмал — 30 г;
  • сахар ванильный — 10 г;
  • сахар — 100 г.

Для декора:

  • голубика — 100 г;
  • клубника — 100 г.

Способ приготовления:

  1. Муку смешайте с маслом, добавьте сахар, яйцо и замесите эластичное тесто. Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут.
  2. Затем тоненько раскатайте тесто, вырежьте кружочки и разложите их по формочкам. Поколите вилкой и выпекайте 15 минут при температуре 180 °C.
  3. Для крема молоко вскипятите, добавьте взбитые с сахаром яйца, крахмал, ванильный сахар, хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Доведите до кипения и выключите. Дайте остыть.
  4. Голубику и клубнику помойте и обсушите. Клубнику разрежьте пополам. Готовые тарталетки наполните кремом и сверху украсьте ягодами.

А чтобы тесто было легче раскатывать, воспользуйтесь трюком с тряпкой. Така приготовление тарталеток будет еще проще.

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