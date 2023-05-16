Десерт просто нарасхват: необычный рецепт тарталеток с ягодами и кремом

От такого десерта глаз не отведешь!

В это время невозможно удержаться от соблазна использовать на всю катушку сезонные ягоды. Именно поэтому тарталетки с кремом и ягодами – отличный вариант идеального витаминного десерта.

Сладость по рецепту Shuba не оставит никого равнодушным. Такие тарталетки не просто красивые, но и легкие в приготовлении, а ягоды можно менять в зависимости от сезона.

Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить тарталетки с ягодами и кремом

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

мука пшеничная — 300 г;

масло сливочное — 200 г;

яйца — 1 шт.;

сахар — 100 г.

Для крема:

молоко — 400 мл;

яйца — 2 шт.;

крахмал — 30 г;

сахар ванильный — 10 г;

сахар — 100 г.

Для декора:

голубика — 100 г;

клубника — 100 г.

Способ приготовления:

Муку смешайте с маслом, добавьте сахар, яйцо и замесите эластичное тесто. Заверните в пленку и положите в холодильник на 30 минут. Затем тоненько раскатайте тесто, вырежьте кружочки и разложите их по формочкам. Поколите вилкой и выпекайте 15 минут при температуре 180 °C. Для крема молоко вскипятите, добавьте взбитые с сахаром яйца, крахмал, ванильный сахар, хорошо перемешайте венчиком, чтобы не было комочков. Доведите до кипения и выключите. Дайте остыть. Голубику и клубнику помойте и обсушите. Клубнику разрежьте пополам. Готовые тарталетки наполните кремом и сверху украсьте ягодами.

А чтобы тесто было легче раскатывать, воспользуйтесь трюком с тряпкой. Така приготовление тарталеток будет еще проще.