Ужин на всю семью: сочная мясная запеканка, для которой нужно немного фарша (видео)

Фантастический ужин или обед для родных

Запеканки – отличный способ разнообразить меню. Если вы уже готовили запеканку из брокколи, обратите внимание на блюдо с кабачком. По этому рецепту она выходит одновременно легкая и сытная, а еще очень сочная.

Кушанье можно есть как горячим, так и холодным. Рецептом поделилась блогерка из ютуб-канала "Закарпатская хозяйка".

Ингредиенты:

Кабачки — 1 кг

Фарш — 500 г

Морковь — 2 шт

Лук — 2 шт

Яйца — 3 шт

Машка – 2 ст л

Сушеный чеснок, соль, перец — по вкусу

Твердый сыр — 100 г

Укроп – пучок

Способ приготовления:

Кабачки натираем на крупную терку. Солим и перемешиваем. Оставляем, чтобы пустили сок. Морковь тоже натираем на крупную терку. Лук мелко режем. Обжариваем вместе с морковью до золотистого цвета на растительном масле. Снимаем зажарку с плиты и оставляем ее охлаждаться. Отжимаем из кабачков лишний сок. Перемешиваем с фаршем и остывшей зажаркой. Выливаем взбитые яйца и высыпаем манку. Добавляем соль, перец и сушеный чеснок. Мелко режем укроп и тоже кладем в массу. Все вымешиваем в однородную массу. Выкладываем в форму, застеленную пергаментом или смазываем маслом. Ставим ее в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – ориентировочно 50 минут. Засыпаем готовую запеканку тертым сыром и возвращаем в духовку буквально на несколько минут.

Больше – на видео

Ее можно приготовить больше и оставить в холодильнике – она ведь невероятно вкусна даже холодной. Кстати, сыр для этого рецепта можно приготовить самостоятельно – сделать это очень просто.