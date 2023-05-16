Ужин на всю семью: сочная мясная запеканка, для которой нужно немного фарша (видео)
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Фантастический ужин или обед для родных
Запеканки – отличный способ разнообразить меню. Если вы уже готовили запеканку из брокколи, обратите внимание на блюдо с кабачком. По этому рецепту она выходит одновременно легкая и сытная, а еще очень сочная.
Кушанье можно есть как горячим, так и холодным. Рецептом поделилась блогерка из ютуб-канала "Закарпатская хозяйка".
Ингредиенты:
- Кабачки — 1 кг
- Фарш — 500 г
- Морковь — 2 шт
- Лук — 2 шт
- Яйца — 3 шт
- Машка – 2 ст л
- Сушеный чеснок, соль, перец — по вкусу
- Твердый сыр — 100 г
- Укроп – пучок
Способ приготовления:
- Кабачки натираем на крупную терку. Солим и перемешиваем. Оставляем, чтобы пустили сок.
- Морковь тоже натираем на крупную терку. Лук мелко режем. Обжариваем вместе с морковью до золотистого цвета на растительном масле. Снимаем зажарку с плиты и оставляем ее охлаждаться.
- Отжимаем из кабачков лишний сок. Перемешиваем с фаршем и остывшей зажаркой. Выливаем взбитые яйца и высыпаем манку. Добавляем соль, перец и сушеный чеснок.
- Мелко режем укроп и тоже кладем в массу. Все вымешиваем в однородную массу.
- Выкладываем в форму, застеленную пергаментом или смазываем маслом. Ставим ее в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – ориентировочно 50 минут.
- Засыпаем готовую запеканку тертым сыром и возвращаем в духовку буквально на несколько минут.
Ее можно приготовить больше и оставить в холодильнике – она ведь невероятно вкусна даже холодной. Кстати, сыр для этого рецепта можно приготовить самостоятельно – сделать это очень просто.