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Ужин на всю семью: сочная мясная запеканка, для которой нужно немного фарша (видео)

Автор
Мария Дума Мария Дума
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От нее будут в восторге и взрослые, и малыши
От нее будут в восторге и взрослые, и малыши. Фото скриншот Youtube

Фантастический ужин или обед для родных

Запеканки – отличный способ разнообразить меню. Если вы уже готовили запеканку из брокколи, обратите внимание на блюдо с кабачком. По этому рецепту она выходит одновременно легкая и сытная, а еще очень сочная.

Кушанье можно есть как горячим, так и холодным. Рецептом поделилась блогерка из ютуб-канала "Закарпатская хозяйка".

Ингредиенты:

  • Кабачки — 1 кг
  • Фарш — 500 г
  • Морковь — 2 шт
  • Лук — 2 шт
  • Яйца — 3 шт
  • Машка – 2 ст л
  • Сушеный чеснок, соль, перец — по вкусу
  • Твердый сыр — 100 г
  • Укроп – пучок

Способ приготовления:

  1. Кабачки натираем на крупную терку. Солим и перемешиваем. Оставляем, чтобы пустили сок.
  2. Морковь тоже натираем на крупную терку. Лук мелко режем. Обжариваем вместе с морковью до золотистого цвета на растительном масле. Снимаем зажарку с плиты и оставляем ее охлаждаться.
  3. Отжимаем из кабачков лишний сок. Перемешиваем с фаршем и остывшей зажаркой. Выливаем взбитые яйца и высыпаем манку. Добавляем соль, перец и сушеный чеснок.
  4. Мелко режем укроп и тоже кладем в массу. Все вымешиваем в однородную массу.
  5. Выкладываем в форму, застеленную пергаментом или смазываем маслом. Ставим ее в разогретую до 180 градусов духовку. Время приготовления – ориентировочно 50 минут.
  6. Засыпаем готовую запеканку тертым сыром и возвращаем в духовку буквально на несколько минут.
Больше – на видео

Ее можно приготовить больше и оставить в холодильнике – она ведь невероятно вкусна даже холодной. Кстати, сыр для этого рецепта можно приготовить самостоятельно – сделать это очень просто.

Теги:
#Рецепт #Кабачки #Запеканка #Фарш