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Вы не догадаетесь, что отбивные без мяса: бюджетный рецепт из печени в кляре

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Это так вкусно, что вы будете готовить их постоянно
Это так вкусно, что вы будете готовить их постоянно. Фото today.ua

Простое блюдо для ужина или обеда

Все любят аппетитные отбивные. Но немногие знают, что их можно приготовить не только из обычного мяса, но и из печени. Есть несколько нюансов, которые следует учесть, чтобы они были нежными и не горчили.

К примеру, печень нельзя пережаривать. А перед приготовлением ее следует вымочить в молоке – это уничтожит горечь. Как приготовить вкусные отбивные, рассказали на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • свиная печень – 500 г;
  • молоко – 400 г;
  • яйца – 2 шт.;
  • лук – 1 шт.;
  • мука – 3 ст. л.;
  • соль и чёрный перец;
  • растительное масло.

Способ приготовления:

  1. Печень моем и зачищаем. Заливаем молоком на 60 минут. Затем выкладываем кусочки на бумажное полотенце. Когда лишняя жидкость впиталась, нарезаем кусками не толще 2 см.
  2. Каждый пласт накрываем пищевой плёнкой и слегка отбиваем с двух сторон. Лук натираем на мелкой терке. Луковым пюре смазываем куски печени, солим и перчим.
  3. Для кляра в отдельной посуде взбиваем яйца вилкой. В еще одну миску насыпаем муку.
  4. Пласты печени погружаем в муку с двух сторон. Потом – в взбитые яйца, и снова в муку.
  5. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем отбивные с двух сторон в среднем пламени по 3-4 мин. Цель – золотистая корочка.

Идеальное блюдо для обеда или ужина готово. Чтобы она точно удалась, убедитесь, что вы знаете, как правильно зачистить печень.

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#Рецепт #Печень #Отбивные