Вы не догадаетесь, что отбивные без мяса: бюджетный рецепт из печени в кляре

Простое блюдо для ужина или обеда

Все любят аппетитные отбивные. Но немногие знают, что их можно приготовить не только из обычного мяса, но и из печени. Есть несколько нюансов, которые следует учесть, чтобы они были нежными и не горчили.

К примеру, печень нельзя пережаривать. А перед приготовлением ее следует вымочить в молоке – это уничтожит горечь. Как приготовить вкусные отбивные, рассказали на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

свиная печень – 500 г;

молоко – 400 г;

яйца – 2 шт.;

лук – 1 шт.;

мука – 3 ст. л.;

соль и чёрный перец;

растительное масло.

Способ приготовления:

Печень моем и зачищаем. Заливаем молоком на 60 минут. Затем выкладываем кусочки на бумажное полотенце. Когда лишняя жидкость впиталась, нарезаем кусками не толще 2 см. Каждый пласт накрываем пищевой плёнкой и слегка отбиваем с двух сторон. Лук натираем на мелкой терке. Луковым пюре смазываем куски печени, солим и перчим. Для кляра в отдельной посуде взбиваем яйца вилкой. В еще одну миску насыпаем муку. Пласты печени погружаем в муку с двух сторон. Потом – в взбитые яйца, и снова в муку. В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем отбивные с двух сторон в среднем пламени по 3-4 мин. Цель – золотистая корочка.

Идеальное блюдо для обеда или ужина готово. Чтобы она точно удалась, убедитесь, что вы знаете, как правильно зачистить печень.