Вы не догадаетесь, что отбивные без мяса: бюджетный рецепт из печени в кляре
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Простое блюдо для ужина или обеда
Все любят аппетитные отбивные. Но немногие знают, что их можно приготовить не только из обычного мяса, но и из печени. Есть несколько нюансов, которые следует учесть, чтобы они были нежными и не горчили.
К примеру, печень нельзя пережаривать. А перед приготовлением ее следует вымочить в молоке – это уничтожит горечь. Как приготовить вкусные отбивные, рассказали на портале Pixelinform.
Ингредиенты:
- свиная печень – 500 г;
- молоко – 400 г;
- яйца – 2 шт.;
- лук – 1 шт.;
- мука – 3 ст. л.;
- соль и чёрный перец;
- растительное масло.
Способ приготовления:
- Печень моем и зачищаем. Заливаем молоком на 60 минут. Затем выкладываем кусочки на бумажное полотенце. Когда лишняя жидкость впиталась, нарезаем кусками не толще 2 см.
- Каждый пласт накрываем пищевой плёнкой и слегка отбиваем с двух сторон. Лук натираем на мелкой терке. Луковым пюре смазываем куски печени, солим и перчим.
- Для кляра в отдельной посуде взбиваем яйца вилкой. В еще одну миску насыпаем муку.
- Пласты печени погружаем в муку с двух сторон. Потом – в взбитые яйца, и снова в муку.
- В сковороде разогреваем растительное масло. Обжариваем отбивные с двух сторон в среднем пламени по 3-4 мин. Цель – золотистая корочка.
Идеальное блюдо для обеда или ужина готово. Чтобы она точно удалась, убедитесь, что вы знаете, как правильно зачистить печень.