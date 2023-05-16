Такого вафельного торта вы еще не ели: бюджетный рецепт вкусного десерта

Этот торт будут просить на все праздники

Если вы уже готовили вафельный торт с арахисом, и вам хочется кого-то такого же вкусного, но немного сложнее, обратите внимание на этот рецепт. Нереально вкусный торт из вафель можно приготовить с шоколадом и орехами. Он быстро готовится и всего несколько часов выстаивается.

От этого торта будут в восторге и взрослые, и дети. Как его приготовить, рассказали на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

Какао-порошок – 3 ст. ложки;

Сахар – 150 г;

Молоко – 120 мл;

Темный шоколад – 100 г;

Сливочное масло – 180 г;

Вафельные лепешки – 5-7 штук.

Орехи – по вкусу.

Способ приготовления:

В сотейнике соединяем какао, сахар и молоко. Ставим посуду на слабый огонь и, помешивая, нагреваем до растворения сахара. Шоколад ломаем на небольшие кусочки и добавляем в молочную смесь. Снимаем с огня и перемешиваем до однородности. Сливочное масло нарезаем небольшими кубиками и вмешиваем в шоколад. Готовый крем перекладываем в миску и забираем в холодильник на 15–20 минут. Вафельные лепешки промазываем кремом, через каждые несколько слоев добавляя измельченные орехи. Ставим торт в холодильник на 3–4 часа.

Этот торт станет отличным дополнением к семейному чаепитию или застолью. Он очень просто готовится и быстро застывает. А если захочется чего-нибудь посложнее — у вас есть всегда есть возможность приготовить сложную "Женскую причуду".