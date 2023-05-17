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Гора вкуснятины из стакана кефира: как приготовить потрясающие оладьи за 10 минут

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Для таких оладий вам не нужно ни грама муки
Для таких оладий вам не нужно ни грама муки. Фото babusyni-retsepty

Целая гора оладий за 10 минут

Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт, которое можно подавать с вареньем, джемом, сметаной или есть самостоятельно. Для того чтобы они были пышными, обязательно возьмите за основу кефир.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим оладьи даже без муки. Такие пышные оладьи готовятся всего десять минут и станут отличным вариантом для завтрака. Попробуйте – и убедитесь.

Как приготовить оладьи без муки

Ингредиенты:

  • яйца – 2 шт.;
  • сода – 1 ч. л.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • манная крупа – 250 г;
  • соль – щепотка;
  • кефир – 250 мл.

Способ приготовления:

  1. Необходимо взбить яйца с сахаром и солью до полного растворения.
  2. В полученную смесь вылить кефир и взбить все компоненты венчиком.
  3. В массу добавить манную крупу, замесить густое тесто. Нужно оставить тесто под пищевой пленкой на полчаса, чтобы манная крупа набухла.
  4. Затем в тесто добавить соду и переложить его в кондитерский мешок. Разогреть в сковороде масло, сформировать на поверхности сковороды небольшие лепешки – оладьи.
  5. На среднем огне обжарить оладьи по бокам до румяной корочки.

Лучше всего попробовать пышные оладьи с домашней сгущенкой. От такого завтрака не откажутся даже дети.

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#Рецепт #Завтрак #Оладьи #Готовим дома