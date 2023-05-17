Гора вкуснятины из стакана кефира: как приготовить потрясающие оладьи за 10 минут
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Целая гора оладий за 10 минут
Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт, которое можно подавать с вареньем, джемом, сметаной или есть самостоятельно. Для того чтобы они были пышными, обязательно возьмите за основу кефир.
Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим оладьи даже без муки. Такие пышные оладьи готовятся всего десять минут и станут отличным вариантом для завтрака. Попробуйте – и убедитесь.
Как приготовить оладьи без муки
Ингредиенты:
- яйца – 2 шт.;
- сода – 1 ч. л.;
- сахар – 2 ст. л.;
- манная крупа – 250 г;
- соль – щепотка;
- кефир – 250 мл.
Способ приготовления:
- Необходимо взбить яйца с сахаром и солью до полного растворения.
- В полученную смесь вылить кефир и взбить все компоненты венчиком.
- В массу добавить манную крупу, замесить густое тесто. Нужно оставить тесто под пищевой пленкой на полчаса, чтобы манная крупа набухла.
- Затем в тесто добавить соду и переложить его в кондитерский мешок. Разогреть в сковороде масло, сформировать на поверхности сковороды небольшие лепешки – оладьи.
- На среднем огне обжарить оладьи по бокам до румяной корочки.
Лучше всего попробовать пышные оладьи с домашней сгущенкой. От такого завтрака не откажутся даже дети.