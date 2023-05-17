Гора вкуснятины из стакана кефира: как приготовить потрясающие оладьи за 10 минут

Целая гора оладий за 10 минут

Оладьи – это вкусное блюдо на завтрак и десерт, которое можно подавать с вареньем, джемом, сметаной или есть самостоятельно. Для того чтобы они были пышными, обязательно возьмите за основу кефир.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" мы приготовим оладьи даже без муки. Такие пышные оладьи готовятся всего десять минут и станут отличным вариантом для завтрака. Попробуйте – и убедитесь.

Как приготовить оладьи без муки

Ингредиенты:

яйца – 2 шт.;

сода – 1 ч. л.;

сахар – 2 ст. л.;

манная крупа – 250 г;

соль – щепотка;

кефир – 250 мл.

Способ приготовления:

Необходимо взбить яйца с сахаром и солью до полного растворения. В полученную смесь вылить кефир и взбить все компоненты венчиком. В массу добавить манную крупу, замесить густое тесто. Нужно оставить тесто под пищевой пленкой на полчаса, чтобы манная крупа набухла. Затем в тесто добавить соду и переложить его в кондитерский мешок. Разогреть в сковороде масло, сформировать на поверхности сковороды небольшие лепешки – оладьи. На среднем огне обжарить оладьи по бокам до румяной корочки.

Лучше всего попробовать пышные оладьи с домашней сгущенкой. От такого завтрака не откажутся даже дети.