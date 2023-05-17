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Необыкновенный рецепт самого пышного и вкусного омлета Пуляр всего из двух ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Омлет Пуляр покорит ваше сердце
Омлет Пуляр покорит ваше сердце. Фото segodnya.ua

Главный секрет — белки нужно отделить от желтков.

Идеальное утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Нежный омлет заслуживает того, чтобы называться так — его любят и взрослые, и дети.

Сегодня приготовим классический французский завтрак — уникальный омлет Пуляр по рецепту "Главреда". Во Франции блюдо известно с конца 18-го века: именно тогда хозяйка одной гостиницы Аннет Пуляр готовила омлет, который по виду больше напоминал пирог. Слава о нем ходила по всей стране.

Несмотря на давнюю историю, готовить такой вкусный и нежный завтрак готовить проще простого — для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Жарить омлет Пуляр лучше всего на оливковом масле.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

  • яйца — 4-5 шт
  • масло сливочное или оливковое
  • соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Холодные яйца помойте под холодной водой.
  2. Очень аккуратно отделите белки от желтков — если в белки попало немного желтка, омлет Пуляр не получится. Белки просто не смогут хорошо взбиться.
  3. Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу.
  4. Взбить желтки аккуратно вилкой.
  5. Белки перелить в чистую чашу и взбивать в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.
  6. Сковороду разогреть с оливковым или сливочным маслом. Вылейте желтки и обжарьте на протяжении 1 минуты, чтобы получился тонкий блинчик.
  7. Силиконовой лопаткой переложите в сковороду белки и распределите красиво. Накройте крышкой на 3-4 минуты.
  8. После откройте крышку и нажмите силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с овощами или вкусным рисом. Приятного аппетита.

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