Необыкновенный рецепт самого пышного и вкусного омлета Пуляр всего из двух ингредиентов

Главный секрет — белки нужно отделить от желтков.

Идеальное утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Нежный омлет заслуживает того, чтобы называться так — его любят и взрослые, и дети.

Сегодня приготовим классический французский завтрак — уникальный омлет Пуляр по рецепту "Главреда". Во Франции блюдо известно с конца 18-го века: именно тогда хозяйка одной гостиницы Аннет Пуляр готовила омлет, который по виду больше напоминал пирог. Слава о нем ходила по всей стране.

Несмотря на давнюю историю, готовить такой вкусный и нежный завтрак готовить проще простого — для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Жарить омлет Пуляр лучше всего на оливковом масле.

Как приготовить омлет Пуляр

Ингредиенты:

яйца — 4-5 шт

масло сливочное или оливковое

соль и специи — по вкусу.

Способ приготовления:

Холодные яйца помойте под холодной водой. Очень аккуратно отделите белки от желтков — если в белки попало немного желтка, омлет Пуляр не получится. Белки просто не смогут хорошо взбиться. Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу. Взбить желтки аккуратно вилкой. Белки перелить в чистую чашу и взбивать в плотную пышную пену не менее 5-6 минут. Сковороду разогреть с оливковым или сливочным маслом. Вылейте желтки и обжарьте на протяжении 1 минуты, чтобы получился тонкий блинчик. Силиконовой лопаткой переложите в сковороду белки и распределите красиво. Накройте крышкой на 3-4 минуты. После откройте крышку и нажмите силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.

Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с овощами или вкусным рисом. Приятного аппетита.