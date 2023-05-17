Необыкновенный рецепт самого пышного и вкусного омлета Пуляр всего из двух ингредиентов
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Главный секрет — белки нужно отделить от желтков.
Идеальное утро должно всегда начинаться с идеального завтрака. Нежный омлет заслуживает того, чтобы называться так — его любят и взрослые, и дети.
Сегодня приготовим классический французский завтрак — уникальный омлет Пуляр по рецепту "Главреда". Во Франции блюдо известно с конца 18-го века: именно тогда хозяйка одной гостиницы Аннет Пуляр готовила омлет, который по виду больше напоминал пирог. Слава о нем ходила по всей стране.
Несмотря на давнюю историю, готовить такой вкусный и нежный завтрак готовить проще простого — для этого понадобится всего несколько ингредиентов. Жарить омлет Пуляр лучше всего на оливковом масле.
Как приготовить омлет Пуляр
Ингредиенты:
- яйца — 4-5 шт
- масло сливочное или оливковое
- соль и специи — по вкусу.
Способ приготовления:
- Холодные яйца помойте под холодной водой.
- Очень аккуратно отделите белки от желтков — если в белки попало немного желтка, омлет Пуляр не получится. Белки просто не смогут хорошо взбиться.
- Желтки солим, перчим добавляем специи по вкусу.
- Взбить желтки аккуратно вилкой.
- Белки перелить в чистую чашу и взбивать в плотную пышную пену не менее 5-6 минут.
- Сковороду разогреть с оливковым или сливочным маслом. Вылейте желтки и обжарьте на протяжении 1 минуты, чтобы получился тонкий блинчик.
- Силиконовой лопаткой переложите в сковороду белки и распределите красиво. Накройте крышкой на 3-4 минуты.
- После откройте крышку и нажмите силиконовой лопаткой на омлет. Если белок не прилипает, омлет полностью готов.
Омлет можно сразу разрезать пополам и подавать с овощами или вкусным рисом. Приятного аппетита.