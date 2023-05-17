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Рецепт сырного соуса, который получается лучше, чем в McDonalds

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Любимый многими сырный соус
Любимый многими сырный соус. Фото prostoway

Это один из самых простых, но самых вкусных соусов

Пожалуй, нет человека, который никогда бы не посещал McDonald's. Как бы мы ни относились к правильному питанию, но иногда можно позволить полакомиться любимым картофелем фри со вкусным сырным соусом.

Именно такую заправку мы приготовим сегодня по рецепту РrostoWay. Этот доступный и простой соус вы приготовите буквально за считанные минуты, а результат вас приятно удивит. Для его приготовления вам не понадобятся изысканные дорогостоящие ингредиенты. Все, что нужно для приготовления такой заправки, вы с легкостью найдете у себя дома либо в ближайшем магазине.

Как приготовить сырный соус

Ингредиенты:

  • яйцо – 1 шт.;
  • масло – 200 г;
  • горчица — 5 г;
  • вода — 50 мл;
  • яблочный уксус — 5 г;
  • соль — 2 г;
  • сахар — 2 г;
  • оранжевый чеддер – 100 г;
  • сыр в пластинках – 50 г.

Способ приготовления:

  1. Налейте в блендер растительное масло. Вбейте туда одно яйцо.
  2. Добавьте горчицу и сделайте майонез. Взбивать начинайте с самого низа. Когда низ будет нужной консистенции, тогда постепенно поднимайте блендер.
  3. Подлейте воды, чтобы соус был не слишком жирным. Еще раз взбейте.
  4. Натрите чеддер и измельчите плавленый сыр в пластинках.
  5. Все ингредиенты загрузите в блендер и перемешайте. Соус готов.

Такой сырный соус отлично подойдет к картофелю фри. Поэтому готовьте и наслаждайтесь.

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