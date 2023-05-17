Рецепт сырного соуса, который получается лучше, чем в McDonalds
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Это один из самых простых, но самых вкусных соусов
Пожалуй, нет человека, который никогда бы не посещал McDonald's. Как бы мы ни относились к правильному питанию, но иногда можно позволить полакомиться любимым картофелем фри со вкусным сырным соусом.
Именно такую заправку мы приготовим сегодня по рецепту РrostoWay. Этот доступный и простой соус вы приготовите буквально за считанные минуты, а результат вас приятно удивит. Для его приготовления вам не понадобятся изысканные дорогостоящие ингредиенты. Все, что нужно для приготовления такой заправки, вы с легкостью найдете у себя дома либо в ближайшем магазине.
Как приготовить сырный соус
Ингредиенты:
- яйцо – 1 шт.;
- масло – 200 г;
- горчица — 5 г;
- вода — 50 мл;
- яблочный уксус — 5 г;
- соль — 2 г;
- сахар — 2 г;
- оранжевый чеддер – 100 г;
- сыр в пластинках – 50 г.
Способ приготовления:
- Налейте в блендер растительное масло. Вбейте туда одно яйцо.
- Добавьте горчицу и сделайте майонез. Взбивать начинайте с самого низа. Когда низ будет нужной консистенции, тогда постепенно поднимайте блендер.
- Подлейте воды, чтобы соус был не слишком жирным. Еще раз взбейте.
- Натрите чеддер и измельчите плавленый сыр в пластинках.
- Все ингредиенты загрузите в блендер и перемешайте. Соус готов.
Такой сырный соус отлично подойдет к картофелю фри. Поэтому готовьте и наслаждайтесь.