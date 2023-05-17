Рецепт сырного соуса, который получается лучше, чем в McDonalds

Это один из самых простых, но самых вкусных соусов

Пожалуй, нет человека, который никогда бы не посещал McDonald's. Как бы мы ни относились к правильному питанию, но иногда можно позволить полакомиться любимым картофелем фри со вкусным сырным соусом.

Именно такую заправку мы приготовим сегодня по рецепту РrostoWay. Этот доступный и простой соус вы приготовите буквально за считанные минуты, а результат вас приятно удивит. Для его приготовления вам не понадобятся изысканные дорогостоящие ингредиенты. Все, что нужно для приготовления такой заправки, вы с легкостью найдете у себя дома либо в ближайшем магазине.

Как приготовить сырный соус

Ингредиенты:

яйцо – 1 шт.;

масло – 200 г;

горчица — 5 г;

вода — 50 мл;

яблочный уксус — 5 г;

соль — 2 г;

сахар — 2 г;

оранжевый чеддер – 100 г;

сыр в пластинках – 50 г.

Способ приготовления:

Налейте в блендер растительное масло. Вбейте туда одно яйцо. Добавьте горчицу и сделайте майонез. Взбивать начинайте с самого низа. Когда низ будет нужной консистенции, тогда постепенно поднимайте блендер. Подлейте воды, чтобы соус был не слишком жирным. Еще раз взбейте. Натрите чеддер и измельчите плавленый сыр в пластинках. Все ингредиенты загрузите в блендер и перемешайте. Соус готов.

Такой сырный соус отлично подойдет к картофелю фри. Поэтому готовьте и наслаждайтесь.