Рецепт ароматных кренделей, которые унесут вас в детство

Простая и ароматная выпечка полюбится всем

Крендели — это не только вкусная и ароматная выпечка, но еще и удобная. Такое блюдо готовится недолго, ингредиентов уходит не много, выпечка получается в большом количестве.

Такие кренделя по рецепту Shuba можно взять с собой в дорогу, на работу, в качестве перекуса. К тому же, если пофантазировать, можно добавить в нее какао, тертый шоколад или сухофрукты — от этого выпечка только выиграет.

Как приготовить ароматные крендели

Ингредиенты на 5 порций:

яйца — 3 шт.;

масло сливочное — 120 г;

сахар — 100 г;

молоко — 300 мл;

мука — 500 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

сода пищевая — 1 ч. л.;

соль — 3 г.

Дополнительно:

молоко — 2 ст. л.;

сахар — по вкусу.

Способ приготовления:

Взбейте вилкой яйца с сахаром. Добавьте масло и протрите все вместе. Влейте молоко и тщательно перемешайте до однородной массы. Смешайте сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соду и соль. Соедините сухую и жидкую смеси, хорошо перемешивая. Вымесите тесто руками, переложите в небольшую миску и замотайте пищевой пленкой. Дайте постоять 15-20 минут. Разделите тесто на несколько частей. Закрутите их в виде кренделей. Выложите крендели на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте молоком и посыпьте сахаром. Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 20 минут. Крендели должны стать румяными и золотистыми.

А чтобы кренделя долго не черствели, можно добавить один ингредиент. Так ваша выпечка будет оставаться свежей дольше.