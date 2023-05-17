Рецепт ароматных кренделей, которые унесут вас в детство
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Простая и ароматная выпечка полюбится всем
Крендели — это не только вкусная и ароматная выпечка, но еще и удобная. Такое блюдо готовится недолго, ингредиентов уходит не много, выпечка получается в большом количестве.
Такие кренделя по рецепту Shuba можно взять с собой в дорогу, на работу, в качестве перекуса. К тому же, если пофантазировать, можно добавить в нее какао, тертый шоколад или сухофрукты — от этого выпечка только выиграет.
Как приготовить ароматные крендели
Ингредиенты на 5 порций:
- яйца — 3 шт.;
- масло сливочное — 120 г;
- сахар — 100 г;
- молоко — 300 мл;
- мука — 500 г;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сода пищевая — 1 ч. л.;
- соль — 3 г.
Дополнительно:
- молоко — 2 ст. л.;
- сахар — по вкусу.
Способ приготовления:
- Взбейте вилкой яйца с сахаром. Добавьте масло и протрите все вместе. Влейте молоко и тщательно перемешайте до однородной массы.
- Смешайте сухие ингредиенты — муку, разрыхлитель, соду и соль.
- Соедините сухую и жидкую смеси, хорошо перемешивая. Вымесите тесто руками, переложите в небольшую миску и замотайте пищевой пленкой. Дайте постоять 15-20 минут.
- Разделите тесто на несколько частей. Закрутите их в виде кренделей.
- Выложите крендели на противень, застеленный пергаментной бумагой. Смажьте молоком и посыпьте сахаром.
- Поставьте противень в духовку, разогретую до 180 градусов. Выпекайте примерно 20 минут. Крендели должны стать румяными и золотистыми.
А чтобы кренделя долго не черствели, можно добавить один ингредиент. Так ваша выпечка будет оставаться свежей дольше.