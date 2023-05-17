Всего три ингредиента - и жареные грибы по этому рецепту будут вашим коронным блюдом
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Немного времени — и у вас получится идеальное блюдо
Вы любитель грибов? Тогда белые грибы в сметане именно для вас! Готовить их невероятно легко, а в результате вы получите полноценный ароматный гарнир.
От белых грибов в сметане по рецепту Сook очень легко потерять голову. Они идеально подойдут к картофельному пюре, омлету или просто как соус для хрустящего багета.
Как приготовить белые грибы в сметане
Ингредиенты:
- белые грибы – 0,5 кг;
- лук репчатый – 1-2 шт.;
- сметана — 0,5 ст.;
- растительное масло для обжарки;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Почистите грибы, порежьте на кусочки среднего размера. Залейте соленой водой и оставьте на 20 минут – так из грибов "уйдет" всякая живность.
- Проварить грибы в подсоленной воде в течение 20-30 минут. Шумовкой снимайте пену.
- Лук порежьте полукольцами, пожарьте на разогретой сковороде.
- Как только лук станет прозрачным и слегка золотистым, добавьте грибы. Посолите и поперчите блюдо.
- Обжаривайте в течение 10-15 минут до готовности.
- Как только жидкость улетучилась, а сами грибы начали подрумяниваться, вливайте сметану.
- Доведите до кипения и снимайте с огня.
- Готовые жареные белые грибы в сметане подавайте, украсив по желанию свежей зеленью.
Если вам нужно быстро очистить много грибов, тогда лайфхаки "Телеграфа" — именно для вас. Таким образом вы правильно подготовите продукт к приготовлению.