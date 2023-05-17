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Всего три ингредиента - и жареные грибы по этому рецепту будут вашим коронным блюдом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Белые грибы в сметане - простое, но вкусное блюдо
Белые грибы в сметане - простое, но вкусное блюдо. Фото cook.net.ua

Немного времени — и у вас получится идеальное блюдо

Вы любитель грибов? Тогда белые грибы в сметане именно для вас! Готовить их невероятно легко, а в результате вы получите полноценный ароматный гарнир.

От белых грибов в сметане по рецепту Сook очень легко потерять голову. Они идеально подойдут к картофельному пюре, омлету или просто как соус для хрустящего багета.

Как приготовить белые грибы в сметане

Ингредиенты:

  • белые грибы – 0,5 кг;
  • лук репчатый – 1-2 шт.;
  • сметана — 0,5 ст.;
  • растительное масло для обжарки;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Почистите грибы, порежьте на кусочки среднего размера. Залейте соленой водой и оставьте на 20 минут – так из грибов "уйдет" всякая живность.
  2. Проварить грибы в подсоленной воде в течение 20-30 минут. Шумовкой снимайте пену.
  3. Лук порежьте полукольцами, пожарьте на разогретой сковороде.
  4. Как только лук станет прозрачным и слегка золотистым, добавьте грибы. Посолите и поперчите блюдо.
  5. Обжаривайте в течение 10-15 минут до готовности.
  6. Как только жидкость улетучилась, а сами грибы начали подрумяниваться, вливайте сметану.
  7. Доведите до кипения и снимайте с огня.
  8. Готовые жареные белые грибы в сметане подавайте, украсив по желанию свежей зеленью.

Если вам нужно быстро очистить много грибов, тогда лайфхаки "Телеграфа" — именно для вас. Таким образом вы правильно подготовите продукт к приготовлению.

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#Рецепт #Грибы #Готовим дома