Один ингредиент превратит обычный суп в идеальное первое блюдо: семейный рецепт
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Вкусно, сытно, быстро, необычно
Если вы хотите побаловать себя чем-то легким, вкусным и при этом не хотите долго стоять у плиты, суп из рыбной консервы – это именно то, что вам нужно. Это простое, но одновременно сытное и вкусное блюдо.
Готовится суп по рецепту Smach быстро, поэтому для каждой хозяйки он станет палочкой-выручалочкой. А если вы каждый раз будете добавлять разные рыбные консервы, вкус ухи от этого только выиграет.
Как приготовить рыбный суп с рисом
Ингредиенты:
- вода – 3 л;
- средние картофелины – 6 шт.;
- морковь маленькая – 1 шт.;
- средний лук – 2 шт.;
- рис – 1/2 часть ст.;
- рыбные консервы с добавлением масла – 2 банки;
- веточка укропа – 3-5 шт.;
- растительное масло – 3 ст. л.
Способ приготовления:
- Рис промыть и проварить в кипящей подсоленной воде 10 минут.
- Добавить порезанный соломкой или кубиками картофель, оставить готовиться пока картофель не станет мягким.
- Лук покрошить, морковь потереть на большой терке. Обжарить их на сковороде на растительном масле до золотистого цвета.
- Открыть рыбные консервы и выложить на тарелку. Удалить большие кости и отправить в суп.
- Блюдо посолить, добавить специи и измельченную зелень по вкусу. Оставьте на огне еще 5 минут.
Если вы любите рыбные консервы — приготовьте дома рыбные консервы. С этим рецептом вы больше не будете покупать их в магазине.