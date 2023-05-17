Один ингредиент превратит обычный суп в идеальное первое блюдо: семейный рецепт

Вкусно, сытно, быстро, необычно

Если вы хотите побаловать себя чем-то легким, вкусным и при этом не хотите долго стоять у плиты, суп из рыбной консервы – это именно то, что вам нужно. Это простое, но одновременно сытное и вкусное блюдо.

Готовится суп по рецепту Smach быстро, поэтому для каждой хозяйки он станет палочкой-выручалочкой. А если вы каждый раз будете добавлять разные рыбные консервы, вкус ухи от этого только выиграет.

Как приготовить рыбный суп с рисом

Ингредиенты:

вода – 3 л;

средние картофелины – 6 шт.;

морковь маленькая – 1 шт.;

средний лук – 2 шт.;

рис – 1/2 часть ст.;

рыбные консервы с добавлением масла – 2 банки;

веточка укропа – 3-5 шт.;

растительное масло – 3 ст. л.

Способ приготовления:

Рис промыть и проварить в кипящей подсоленной воде 10 минут. Добавить порезанный соломкой или кубиками картофель, оставить готовиться пока картофель не станет мягким. Лук покрошить, морковь потереть на большой терке. Обжарить их на сковороде на растительном масле до золотистого цвета. Открыть рыбные консервы и выложить на тарелку. Удалить большие кости и отправить в суп. Блюдо посолить, добавить специи и измельченную зелень по вкусу. Оставьте на огне еще 5 минут.

Если вы любите рыбные консервы — приготовьте дома рыбные консервы. С этим рецептом вы больше не будете покупать их в магазине.