Когда есть только тесто и фарш: этот рецепт закуски потеснит любые бутерброды

Немного времени и два ингредиента — и закуска готова

Без вкусных закусок не обойдется ни одни дружеские посиделки. Они всегда должны быть под рукой. Кармашки из слоеного теста с мясом — именно такое блюдо. Вы не будете разочарованы ни вкусом, ни процессом приготовления!

Приготовленные по рецепту Shuba вкусные небольшие закуски могут также стать оригинальным самостоятельным блюдом. Желаем вам хорошо провести вечер друзьями под кармашки со слоеного теста.

Как приготовить кармашки со слоеного теста

Ингредиенты на 4 порции:

слоеное тесто — 500 г;

говяжий фарш — 300 г;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

соль — 1/2 ч. л.;

перец черный молотый — 1/2 ч. л.;

масло подсолнечное — 60 мл.

Способ приготовления:

Приправьте говяжий фарш солью, перцем, 1 ч. л. масла и пропущенным через пресс чесноком. Хорошо перемешайте. Разделите слоеное тесто на два прямоугольника. Положите первый прямоугольник на рабочую поверхность и распределите по нему фарш. А второй прямоугольник положите сверху крест-накрест и распределите по нему оставшееся мясо. Сложите кончики теста в центр сначала нижнего прямоугольника, а затем — верхнего, чтобы получился квадратный карман. На сковороду налейте оставшееся масло и обжарьте квадратики на среднем огне с двух сторон по 5-6 минут с каждой.

Вкус кармашков из слоеного теста может зависеть от того, когда вы их посолите. Этот лайфхак сделает ваше блюдо идеальным.