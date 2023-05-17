Хитромудрые турецкие котлеты заменят полноценный ужин: простой рецепт
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Каждая котлетка запекается под шапкой из сырного картофельного пюре
Все любят вкусные котлеты. Но есть такие рецепты, которые поднимают обычное блюдо к совершенно новому уровню.
Это можно сказать о турецких котлетах "Хасан-Паша". Каждая котлета из говядины запекается под шапкой из картофельного пюре и сыра. Выходит невероятно аппетитно. Рецептом поделились на Pixelinform.
Ингредиенты:
- Картофель – 2-3 штуки;
- Молоко – 70-100 мл;
- Сливочное масло – 1 ст. кровати;
- Чеддер или другой сыр – 50 г;
- Соль – по вкусу;
- Репчатый лук – 1 штука;
- Яйцо – 1 штука;
- Фарш из говядины – 500 г;
- Панировочные сухари – 3 ст. ложки;
- Перец черный молотый – по вкусу;
- Тмин молотый – ⅓ ч. ложки;
- Растительное масло – 1 ст. кровати;
- Томатная паста – 1 ст. кровати;
- Вода – 200 мл.
Способ приготовления:
- Сварите картофель. Слейте воду, добавьте молоко со сливочным маслом и растолчите, чтобы получилось пюре.
- Сыр натрите на мелкой терке и перемешайте с картофелем. Посолите. Лук измельчите в блендере или натрите на крупной терке. Яйцо немного взбейте. Фарш смешайте с луком, сухарями, яйцом, ½ чайной ложки соли, перцем и тмином. Из этой массы сформируйте круглые заготовки.
- Выложите будущие котлеты в форму, смазанную растительным маслом. В центре каждой сделайте небольшую "ямку".
- Форму поставьте в духовку предварительно разогретую до 180 °С. Приблизительно на 20 минут. Когда котлеты схватятся, на каждый из них выкладываем пюре с сыром.
- Томатную пасту смешиваем с горячей водой и солью. Аккуратно вливаем соус в форму. Запекаем еще примерно 10 минут.
Это вполне самодостаточное блюдо. Если вы решили еще больше проникнуться духом Турции, приготовьте невероятный кисир с булгуром.