Укр

Хитромудрые турецкие котлеты заменят полноценный ужин: простой рецепт

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Они получаются просто невероятными
Они получаются просто невероятными. Фото pixelinform.com

Каждая котлетка запекается под шапкой из сырного картофельного пюре

Все любят вкусные котлеты. Но есть такие рецепты, которые поднимают обычное блюдо к совершенно новому уровню.

Это можно сказать о турецких котлетах "Хасан-Паша". Каждая котлета из говядины запекается под шапкой из картофельного пюре и сыра. Выходит невероятно аппетитно. Рецептом поделились на Pixelinform.

Ингредиенты:

  • Картофель – 2-3 штуки;
  • Молоко – 70-100 мл;
  • Сливочное масло – 1 ст. кровати;
  • Чеддер или другой сыр – 50 г;
  • Соль – по вкусу;
  • Репчатый лук – 1 штука;
  • Яйцо – 1 штука;
  • Фарш из говядины – 500 г;
  • Панировочные сухари – 3 ст. ложки;
  • Перец черный молотый – по вкусу;
  • Тмин молотый – ⅓ ч. ложки;
  • Растительное масло – 1 ст. кровати;
  • Томатная паста – 1 ст. кровати;
  • Вода – 200 мл.

Способ приготовления:

  1. Сварите картофель. Слейте воду, добавьте молоко со сливочным маслом и растолчите, чтобы получилось пюре.
  2. Сыр натрите на мелкой терке и перемешайте с картофелем. Посолите. Лук измельчите в блендере или натрите на крупной терке. Яйцо немного взбейте. Фарш смешайте с луком, сухарями, яйцом, ½ чайной ложки соли, перцем и тмином. Из этой массы сформируйте круглые заготовки.
  3. Выложите будущие котлеты в форму, смазанную растительным маслом. В центре каждой сделайте небольшую "ямку".
  4. Форму поставьте в духовку предварительно разогретую до 180 °С. Приблизительно на 20 минут. Когда котлеты схватятся, на каждый из них выкладываем пюре с сыром.
  5. Томатную пасту смешиваем с горячей водой и солью. Аккуратно вливаем соус в форму. Запекаем еще примерно 10 минут.

Это вполне самодостаточное блюдо. Если вы решили еще больше проникнуться духом Турции, приготовьте невероятный кисир с булгуром.

Теги:
#Рецепт #Сыр #Картофель #Котлеты