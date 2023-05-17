Просто положите овощи в бутылку – и закуска готова: рецепт необычного перекуса
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Приготовить необычное блюдо очень легко!
Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали уже все, мы точно сможем вас удивить. Овощи, маринованные в бутылке – это действительно нечто новенькое. Такая витаминная вкуснятина станет хитом на вашем столе!
Блюдо по рецепту "Цесмак" – лучший вариант для выезда на природу. Для приготовления вы потратите всего 10 минут времени, но можете наслаждаться пикантным угощением. Такие овощи можно подавать и на праздничный и на обычный стол.
Кстати, чтобы кусочки помидоров и огурцов помещались в банку, отрежьте верхнюю часть тары и затем склейте части с помощью пищевой пленки. Берем продукты и начинаем готовить!
Как приготовить овощные овощи
Ингредиенты:
- огурцы – 700 г;
- помидор – 600 г;
- винный уксус — 70 мл;
- подсолнечное масло – 70 мл;
- чеснок – 8 зуб.;
- соль: – 1,5 ст.;
- петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку.
- Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень.
- Залейте соус в бутылку, закройте и хорошо перемешайте.
- Отправьте бутылку в холодильник как минимум на 8 часов.
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