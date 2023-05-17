Просто положите овощи в бутылку – и закуска готова: рецепт необычного перекуса

Приготовить необычное блюдо очень легко!

Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали уже все, мы точно сможем вас удивить. Овощи, маринованные в бутылке – это действительно нечто новенькое. Такая витаминная вкуснятина станет хитом на вашем столе!

Блюдо по рецепту "Цесмак" – лучший вариант для выезда на природу. Для приготовления вы потратите всего 10 минут времени, но можете наслаждаться пикантным угощением. Такие овощи можно подавать и на праздничный и на обычный стол.

Кстати, чтобы кусочки помидоров и огурцов помещались в банку, отрежьте верхнюю часть тары и затем склейте части с помощью пищевой пленки. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить овощные овощи

Ингредиенты:

огурцы – 700 г;

помидор – 600 г;

винный уксус — 70 мл;

подсолнечное масло – 70 мл;

чеснок – 8 зуб.;

соль: – 1,5 ст.;

петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.

Способ приготовления:

Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку. Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень. Залейте соус в бутылку, закройте и хорошо перемешайте. Отправьте бутылку в холодильник как минимум на 8 часов.

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