Укр

Просто положите овощи в бутылку – и закуска готова: рецепт необычного перекуса

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Такими овощами в банке вы удивите своих близких
Такими овощами в банке вы удивите своих близких. Фото cesmak.info

Приготовить необычное блюдо очень легко!

Лето – идеальное время для легкой закуски из свежих овощей. Если думаете, что перепробовали уже все, мы точно сможем вас удивить. Овощи, маринованные в бутылке – это действительно нечто новенькое. Такая витаминная вкуснятина станет хитом на вашем столе!

Блюдо по рецепту "Цесмак" – лучший вариант для выезда на природу. Для приготовления вы потратите всего 10 минут времени, но можете наслаждаться пикантным угощением. Такие овощи можно подавать и на праздничный и на обычный стол.

Кстати, чтобы кусочки помидоров и огурцов помещались в банку, отрежьте верхнюю часть тары и затем склейте части с помощью пищевой пленки. Берем продукты и начинаем готовить!

Как приготовить овощные овощи

Ингредиенты:

  • огурцы – 700 г;
  • помидор – 600 г;
  • винный уксус — 70 мл;
  • подсолнечное масло – 70 мл;
  • чеснок – 8 зуб.;
  • соль: – 1,5 ст.;
  • петрушка, базилик, болгарский перец, перец чили – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Нарежьте помидоры и огурцы кусочками и отправьте в бутылку.
  2. Для маринада измельчите в блендере масло, уксус, чеснок, сахар, соль, специи и зелень.
  3. Залейте соус в бутылку, закройте и хорошо перемешайте.
  4. Отправьте бутылку в холодильник как минимум на 8 часов.

Чтобы выбрать овощи для такого блюда с минимумом нитратов, воспользуйтесь советами "Телеграфа". С ними вы будете уверены в качестве продуктов.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Маринованные овощи #Готовим дома