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Вафли со сгущенкой как в детстве: проверенный годами рецепт

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Трубочки со сгущенным молоком - любимая сладость еще с детства
Трубочки со сгущенным молоком - любимая сладость еще с детства. Фото babusyni-retsepty

Вкуснятина, которую полюбят ваши дети

Если вы желаете приятно удивить гостей, приготовьте этот десерт. Когда-то такие вафельные трубочки со сгущенкой пекли в каждой семье. Поэтому предлагаем вспомнить детство с такой вкуснятиной.

Такие вкусности по "Бабусиним рецептам" получаются хрустящими и нежными. Это идеальный вариант приготовления быстрого десерта к чаю.

Как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой

Ингредиенты:

  • яйца – 4 шт.;
  • разрыхлитель – ⅓ ч. л.;
  • сахар – 200 г;
  • соль – щепотка;
  • сливочное масло – 200 г;
  • мука – 200 г;
  • сгущенка – 300 г;
  • ванильный сахар – 2 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Заранее растопите сливочное масло и немного остудите.
  2. С помощью миксера соедините яйца с классическим и ванильным сахаром.
  3. В яичную массу добавьте соль, вылейте сливочное масло и перемешайте.
  4. Разрыхлитель соедините с мукой, просейте в яичную смесь и замешайте густое тесто.
  5. Разогрейте электровафельницу, смажьте маслом поверхность. Выложите по столовой ложке теста и выпекайте вафли 30-40 секунд каждую.
  6. Сразу после выпечки нужно свернуть вафли в трубочки. Это можно сделать руками, палочками для суши или с помощью тубуса, завернутого в фольгу.
  7. Сгущенку перемешайте и переложите в кондитерский мешок. Надо заполнить каждую трубочку с обоих концов начинкой. Вкуснятина готова, приятного аппетита.

Кстати, любимую сгущенку можно приготовить собственноручно. Для этого вам потребуются простые ингредиенты.

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