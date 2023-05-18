Вафли со сгущенкой как в детстве: проверенный годами рецепт

Вкуснятина, которую полюбят ваши дети

Если вы желаете приятно удивить гостей, приготовьте этот десерт. Когда-то такие вафельные трубочки со сгущенкой пекли в каждой семье. Поэтому предлагаем вспомнить детство с такой вкуснятиной.

Такие вкусности по "Бабусиним рецептам" получаются хрустящими и нежными. Это идеальный вариант приготовления быстрого десерта к чаю.

Как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой

Ингредиенты:

яйца – 4 шт.;

разрыхлитель – ⅓ ч. л.;

сахар – 200 г;

соль – щепотка;

сливочное масло – 200 г;

мука – 200 г;

сгущенка – 300 г;

ванильный сахар – 2 ч. л.

Способ приготовления:

Заранее растопите сливочное масло и немного остудите. С помощью миксера соедините яйца с классическим и ванильным сахаром. В яичную массу добавьте соль, вылейте сливочное масло и перемешайте. Разрыхлитель соедините с мукой, просейте в яичную смесь и замешайте густое тесто. Разогрейте электровафельницу, смажьте маслом поверхность. Выложите по столовой ложке теста и выпекайте вафли 30-40 секунд каждую. Сразу после выпечки нужно свернуть вафли в трубочки. Это можно сделать руками, палочками для суши или с помощью тубуса, завернутого в фольгу. Сгущенку перемешайте и переложите в кондитерский мешок. Надо заполнить каждую трубочку с обоих концов начинкой. Вкуснятина готова, приятного аппетита.

Кстати, любимую сгущенку можно приготовить собственноручно. Для этого вам потребуются простые ингредиенты.