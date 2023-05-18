Вафли со сгущенкой как в детстве: проверенный годами рецепт
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Вкуснятина, которую полюбят ваши дети
Если вы желаете приятно удивить гостей, приготовьте этот десерт. Когда-то такие вафельные трубочки со сгущенкой пекли в каждой семье. Поэтому предлагаем вспомнить детство с такой вкуснятиной.
Такие вкусности по "Бабусиним рецептам" получаются хрустящими и нежными. Это идеальный вариант приготовления быстрого десерта к чаю.
Как приготовить вафельные трубочки со сгущенкой
Ингредиенты:
- яйца – 4 шт.;
- разрыхлитель – ⅓ ч. л.;
- сахар – 200 г;
- соль – щепотка;
- сливочное масло – 200 г;
- мука – 200 г;
- сгущенка – 300 г;
- ванильный сахар – 2 ч. л.
Способ приготовления:
- Заранее растопите сливочное масло и немного остудите.
- С помощью миксера соедините яйца с классическим и ванильным сахаром.
- В яичную массу добавьте соль, вылейте сливочное масло и перемешайте.
- Разрыхлитель соедините с мукой, просейте в яичную смесь и замешайте густое тесто.
- Разогрейте электровафельницу, смажьте маслом поверхность. Выложите по столовой ложке теста и выпекайте вафли 30-40 секунд каждую.
- Сразу после выпечки нужно свернуть вафли в трубочки. Это можно сделать руками, палочками для суши или с помощью тубуса, завернутого в фольгу.
- Сгущенку перемешайте и переложите в кондитерский мешок. Надо заполнить каждую трубочку с обоих концов начинкой. Вкуснятина готова, приятного аппетита.
Кстати, любимую сгущенку можно приготовить собственноручно. Для этого вам потребуются простые ингредиенты.