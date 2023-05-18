Три ингредиента - и блюдо готово: рецепт намазки, которая всегда будет у вас дома
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Быстрая, сытная и пикантная закуска
Закуски — это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам угостить близких или гостей чем-то вкусным еще до основного блюда. Закуски бывают на разный вкус, ведь любое блюдо может выполнить функцию закуски.
Сегодня по рецепту Shuba мы приготовим намазку из редиса и сала — очень простую и быструю в приготовлении закуску. Она обладает сильным и типичным вкусом сала, который усиливается свежей и немного острой ноткой редиса. — вы такого точно не пробовали. Бутерброды с намазкой из редиса и сала великолепны в свежем виде, поэтому не медлите, а готовьте и быстро ешьте.
Как приготовить намазку из редиса и сала
Ингредиенты на 4 порции:
- редис — 8 шт.;
- редис, листья — 300 г;
- сало — 100 г;
- чеснок, зубчики — 3 шт.;
- зелень — 20 г;
- кунжут — 20 г;
- французский багет — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Редис, листья и зелень хорошо промойте и обсушите. Редис нарежьте кусочками, листья и зелень измельчите. Сало нарежьте кусочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс.
- Подготовленные ингредиенты положите в чашу блендера, посолите, поперчите и измельчите до однородной массы.
- Намажьте приготовленной массой кусочки багета, посыпьте кунжутом, украсьте зеленью и подавайте к столу.
Такую намазку можно подавать с любимыми гренками. Чуть-чуть времени — и вы уже наслаждаетесь блюдом.