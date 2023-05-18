Три ингредиента - и блюдо готово: рецепт намазки, которая всегда будет у вас дома

Быстрая, сытная и пикантная закуска

Закуски — это универсальное кулинарное решение, которое поможет вам угостить близких или гостей чем-то вкусным еще до основного блюда. Закуски бывают на разный вкус, ведь любое блюдо может выполнить функцию закуски.

Сегодня по рецепту Shuba мы приготовим намазку из редиса и сала — очень простую и быструю в приготовлении закуску. Она обладает сильным и типичным вкусом сала, который усиливается свежей и немного острой ноткой редиса. — вы такого точно не пробовали. Бутерброды с намазкой из редиса и сала великолепны в свежем виде, поэтому не медлите, а готовьте и быстро ешьте.

Как приготовить намазку из редиса и сала

Ингредиенты на 4 порции:

редис — 8 шт.;

редис, листья — 300 г;

сало — 100 г;

чеснок, зубчики — 3 шт.;

зелень — 20 г;

кунжут — 20 г;

французский багет — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Редис, листья и зелень хорошо промойте и обсушите. Редис нарежьте кусочками, листья и зелень измельчите. Сало нарежьте кусочками. Чеснок очистите и пропустите через пресс. Подготовленные ингредиенты положите в чашу блендера, посолите, поперчите и измельчите до однородной массы. Намажьте приготовленной массой кусочки багета, посыпьте кунжутом, украсьте зеленью и подавайте к столу.

Такую намазку можно подавать с любимыми гренками. Чуть-чуть времени — и вы уже наслаждаетесь блюдом.