Любимое блюдо Ивана Франка: рецепт, который знают только бабушки
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Украинская кухня невероятно вкусная
В закарпатской кухне есть целый ряд классных блюд с квашеными овощами. Одно из таких блюд засыпанная капуста — это каша, которая готовится из пшена и капусты. Когда-то без этого блюда не обходилась ни одна свадьба или праздничный стол. .
Несмотря на простые и недорогие ингредиенты, засыпанная капуста по рецепту Uaportal очень вкусная и сытная. Ее очень любил известный писатель Иван Франко.
Как приготовить засыпанную капусту
Ингредиенты:
- свежая капуста – 400 г;
- квашеная капуста – 200 г;
- пшено — 200 г;
- морковь – 1 шт.;
- растительное масло;
- душистый перец горошком — 2-3 шт.;
- соль, черный молотый перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Измельчите и тушите капусту 5 минут на сковороде с растительным маслом. Добавьте квашеную капусту и потушите еще 5 минут. Посолите и добавьте перец.
- Морковь натрите и выложите в форму для запекания, добавив душистый перец.
- К капусте добавьте пшено и перемешайте. Массу выложите на морковь, добавьте немного воды и 2 ст. л. растительного масла и отправьте в духовку на час при 160°С под закрытой крышкой.
- Подавайте капусту с брынзой и мясными шкварками.
На десерт можно полакомиться кифликами — традиционной закарпатской выпечкой. Такие золотистые и пухленькие рогалики хочется кушать снова и снова.