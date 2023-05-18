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Любимое блюдо Ивана Франка: рецепт, который знают только бабушки

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Попробуйте засыпанную капусту - и вас за уши не оттянешь
Попробуйте засыпанную капусту - и вас за уши не оттянешь. Фото shuba.life

Украинская кухня невероятно вкусная

В закарпатской кухне есть целый ряд классных блюд с квашеными овощами. Одно из таких блюд засыпанная капуста — это каша, которая готовится из пшена и капусты. Когда-то без этого блюда не обходилась ни одна свадьба или праздничный стол. .

Несмотря на простые и недорогие ингредиенты, засыпанная капуста по рецепту Uaportal очень вкусная и сытная. Ее очень любил известный писатель Иван Франко.

Как приготовить засыпанную капусту

Ингредиенты:

  • свежая капуста – 400 г;
  • квашеная капуста – 200 г;
  • пшено — 200 г;
  • морковь – 1 шт.;
  • растительное масло;
  • душистый перец горошком — 2-3 шт.;
  • соль, черный молотый перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Измельчите и тушите капусту 5 минут на сковороде с растительным маслом. Добавьте квашеную капусту и потушите еще 5 минут. Посолите и добавьте перец.
  2. Морковь натрите и выложите в форму для запекания, добавив душистый перец.
  3. К капусте добавьте пшено и перемешайте. Массу выложите на морковь, добавьте немного воды и 2 ст. л. растительного масла и отправьте в духовку на час при 160°С под закрытой крышкой.
  4. Подавайте капусту с брынзой и мясными шкварками.

На десерт можно полакомиться кифликами — традиционной закарпатской выпечкой. Такие золотистые и пухленькие рогалики хочется кушать снова и снова.

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