Чизкейк из трех ингредиентов: от такого рецепта оторваться невозможно

Готовить такой чизкей можно хоть каждый день

Чизкейк — это творожный десерт, который пользуется большой популярностью во всем мире. Традиционно он состоит из двух частей: основы из печенья и начинки из сыра "Филадельфия". Однако сейчас существует очень большое количество видоизмененных рецептов чизкейков.

Сегодня с "Главредом" именно такой чизкейк и приготовим. Этот рецепт настолько простой, что понравится любой хозяйке — кроме печенья и масла для основы для него нужно всего три ингредиента. Поэтому берем продукты и начинаем готовить.

Как приготовить чизкейк

Ингредиенты:

творог — 450 гр;

сгущенное молоко — 300 мл;

яйца — 3 шт.

Способ приготовления:

Творог выложить в глубокую миску. Добавить яйца и сгущенное молоко. Взбить миксером или блендером творог. Он должен быть однородным и без комочков. Разогреть духовку до 200 градусов. Круглую форму обязательно застелить бумагой для выпечки. Вылить в форму готовое тесто и выпекать чизкейк ровно 40 минут. Для вкусной основы можно измельчить печенья 300 гр., смешать его с растопленным сливочным маслом. В форме для чизкейка сделать основание и наполнить творожной массой. Такой чизкейк тоже выпекать 40 минут при 200 градусов.

А чтобы выпечка долго не черствела, добавьте туда один ингредиент. Ваш чизкейк будет пышным, пока вы не съедите.