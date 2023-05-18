Рецепт подсмотрен в дорогом ресторане: готовим куриное филе в картофеле

Неподражаемое блюдо из простых продуктов

Сегодня мы приготовим по-настоящему ресторанное блюдо – куриное мясо в картофеле. Это очень мягкая и нежная на вкус еда, которую близкие будут просить у вас почти каждый день.

Мясо в картофеле от "Бабусиних рецептов" не сложно в приготовлении и требует немного ингредиентов. Именно они формируют фантастический баланс вкуса и аромата. Такое аппетитное и ароматное блюдо можно приготовить не только на обед или ужин, но и на праздничный стол. Попробуйте – и вам понравится.

Как приготовить куриное мясо в картофеле

Ингредиенты:

картофель – 1 кг;

соль – 0,5 ч. л.;

яйцо – 1 шт.;

мука – 1 ст. л.;

куриное филе – 2 шт.

Способ приготовления:

Очистить картофель и натереть на маленькой терке. Картофельную массу тщательно отжать от лишней жидкости, смешать с солью, яйцом и мукой. Каждую часть куриного филе разделить вдоль на 3 части, посолить. Каждую часть куриного филе нужно разрезать надвое, покрыть с обеих сторон картофельной массой. В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон.

Кстати, чтобы убрать из мяса антибиотики, необходимо разделывать ее правильно. "Телеграф" рассказывал, как правильно ее чистить.