Рецепт подсмотрен в дорогом ресторане: готовим куриное филе в картофеле
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Неподражаемое блюдо из простых продуктов
Сегодня мы приготовим по-настоящему ресторанное блюдо – куриное мясо в картофеле. Это очень мягкая и нежная на вкус еда, которую близкие будут просить у вас почти каждый день.
Мясо в картофеле от "Бабусиних рецептов" не сложно в приготовлении и требует немного ингредиентов. Именно они формируют фантастический баланс вкуса и аромата. Такое аппетитное и ароматное блюдо можно приготовить не только на обед или ужин, но и на праздничный стол. Попробуйте – и вам понравится.
Как приготовить куриное мясо в картофеле
Ингредиенты:
- картофель – 1 кг;
- соль – 0,5 ч. л.;
- яйцо – 1 шт.;
- мука – 1 ст. л.;
- куриное филе – 2 шт.
Способ приготовления:
- Очистить картофель и натереть на маленькой терке. Картофельную массу тщательно отжать от лишней жидкости, смешать с солью, яйцом и мукой.
- Каждую часть куриного филе разделить вдоль на 3 части, посолить.
- Каждую часть куриного филе нужно разрезать надвое, покрыть с обеих сторон картофельной массой.
- В сковороде разогреть подсолнечное масло и обжарить куриное филе до золотистой корочки с обеих сторон.
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